أمين عام الأمم المتحدة: نقترب من نقطة اللا عودة في أزمة المناخ

أكد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، أن صراعات اليوم ترتبط بفوضى مناخية متزايدة، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت عن المخاطر العميقة لإدماننا على الوقود الأحفوري، ولا يمكن أن تكون أزمات اليوم الملحة ذريعة للتراجع عن مواجهة آثار التغيرات المناخية، لافتا إلى أن النشاط البشري هو سبب مشكلة المناخ، ويجب أن يكون العمل البشري هو الحل، من خلال العمل على إعادة تأسيس الطموح، وإعادة بناء الثقة خاصة بين الشمال والجنوب.

الحد من ارتفاع درجة الحرارة

وأوضح «أمين عام الأمم المتحدة» خلال كلمته في حفل الافتتاح الرسمي لقمة المناخ الـ27 المنعقدة في شرم الشيخ، أن العلم واضح ويؤكد أن أي أمل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة يعني تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، لكن هدف 1.5 درجة هو دعم الحياة.

نقطة اللا عودة

وأضاف: «نقترب بشكل خطير من نقطة اللا عودة في أزمة المناخ، ولتجنب هذا المصير الرهيب، يجب على جميع دول مجموعة العشرين تسريع انتقالها الآن في هذا العقد، ويجب على البلدان المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة، والاقتصادات الناشئة ضرورية أيضًا لثني منحنى الانبعاثات العالمية.