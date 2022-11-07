رسالة سلام.. السيسي: مستعدون للتحرك مع العالم لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استعداد مصر للمساهمة في حل الأزمة الروسية الأوكرانية، لإنهاء معاناة الكثيرين حول العالم الذين يتألمون من ويلات الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا: «لا أبحث عن دور، لكن دعونا نعمل من أجل إنهاء الأزمة، وأتصور أنّ القادة الموجودين يشاركونني هذا الرأي، نحن مستعدون للتحرك إن كان هذا ممكنا لوقف الأزمة».

انطلاق فعاليات COP27

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للمناخ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ: «مصر كدولة صاحبة اقتصاد غير قوي، عانت من تبعات جائحة كورونا، وتحمّلتها، والآن تعاني من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، أوجه إليكم نداء بكم ومعكم، دعونا نعمل لوقف الأزمة».

السيسي يرحب بضيوف مصر في شرم الشيخ

وتابع الرئيس: «أتحدّث لأن العالم بأكمله يعاني من الأزمة، أنادي باسمكم وباسمي، لتتوقف الأزمة، هذا نداء من مؤتمرنا»، متابعا: «أشكركم، وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم، مرحبًا بكم في مصر في شرم الشيخ».