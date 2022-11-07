السيسي: شعوب العالم تنتظر التنفيذ السريع والفعال لخفض الانبعاثات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ما يحتاجه عالمنا اليوم يتجاوز أزمة المناخ الراهنة، للوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس، ويتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، مشيرا إلى أنّ ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعّال والعادل لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 «الشق الرئاسي»: «من هذا المنطلق حرصنا على تسمية هذه القمة، قمة التنفيذ، وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله جهودنا كافة ومساعينا، وعلى الرغم من التحديات كافة التي واجهناها خلال الفترة الماضية، ولا نزال نواجهها، فضلا عن جميع العوامل التي أعلم أنها تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين إزاء قدرتنا على الوصول إلى أهداف اتفاق باريس وحماية كوكبنا من مستقبل يصل فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين ونصف الدرجة، بل 3 درجات مئوية».

وتابع الرئيس: «على الرغم من ذلك كله، فإن هناك شواهد وعوامل أخرى تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة، لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها».

وأكد: «هناك شعوب أكثر وعيا ودراية بحجم التحدي ومتطلبات مواجهته، وبالثمن الباهظ للتراجع، والأمل أيضًا في حكومات تعلم ما يتعين عليها القيام به، وتسعى بالفعل وفقا لقدراتها، وفي قطاع أعمال عالمي ومجتمع مدني أصبح يمتلك من الأدوات ما يؤهله للعب أدوار مهمة في هذا الإطار».