السيسي: الأمل في التغلب على تحدي تغير المناخ قائم بالسير معا لصنع المستقبل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التحول المصري نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في المجالات كافة، ترجمة عملية لما يتم المناداة به من ضرورة التنفيذ الفعلي على الأرض.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 «الشق الرئاسي»، أنّ خير دليل على أنّ الأمل في التغلب على تحدي تغير المناخ لا يزال قائما إذا توافرت الإرادة والعزيمة، ولعلكم تتفقون أنّه إذا كنا نرغب حقيقة في السير معا نحو مستقبل نضمن فيه أن تبقى درجات الحرارة عند مستوى ما دون الدرجتين مئويتين، وإذا كنا بالفعل عازمين على صنع مستقبل للجميع، فإن واجبي يحتم على أن أصالحكم ببعض الحقائق.

وتابع الرئيس: «قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدمًا بشكلٍ موحد ومتسق نحو تنفيذ التزامتنما وتعهادتنا هي رهن من مقدار الثقة بيننا، ومن الضروري أن تشعر الأطراف من الدول النامية، وخصوصا من القارة القارة الأفريقية يتم التجاوب معها، وأخذها بالاعتبار، وأنها تتحمل مسؤولياتها وفقا لإمكاناتها وبقدر ما تحصل عليه من دعم بما يتيح لها الارتياح، وهذا لن يحدث إلا بالثقة المتبادلة، مع الخطوات الجادة المتقدمة للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها بدعم جهود التكيف والتعامل مع أضرار الخسائر والأضرار على نحو يضمن تحقيق انتقال متوازن نحو الاقتصاد الأخضر».