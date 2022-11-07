رسالة حب أنهت ألم مريضة داخل أول مستشفى خضراء في مصر.. تطور ملموس

واحدة ممن سافرن من القاهرة متجهةً إلى مدينة شرم الشيخ، لمتابعة أحداث مؤتمر المناخCOP 27، الذي انطلقت أولى فعالياتها وجلساته، الأحد 6 نوفمبر، حتى 18من الشهر ذاته، بمشاركة قادة العالم وعلماء ونشطاء المناخ والمسؤولين من شتى بقاع العالم، لتقديم حلول لإنقاذ البيئة بعد الأضرار الجسيمة التي عانت منها الكثير من الشعوب، لكن حادث تصادم جعلها تدخل مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، هكذا هو حال الشابة العشرينية فاطمة علي، التي لمست التغيرات التي حدثت على أرض المدينة الخضراء.

روت الشابة فاطمة علي، كواليس أول مستشفى أفريقية صديقة للبيئة، التي تستخدم جميع الأدوات مستديمة خالية من أي ملوثات، لتقديمها كنموذج واقعي وإجراءات للحفاظ على البيئة للحد من ظاهرة التغير المناخي والانبعاثات الكربونية، خلال حديثها لـ«الوطن».

أول مستشفى صديقة للبيئة في مصر وأفريقيا

«تلقيت كافة الرعاية الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي ولمست التغييرات بذاتي»، عبارة بدأت من خلالها الشابة فاطمة علي، صاحبة «أنتِ الملهمة»، والتي حصدت على لقب أفضل امرأة عربية أفريقية لعام 2020، واختيارها من قبل 4 مؤسسات دولية وأفريقية، وإحدى المشاركين في مؤتمر قمة المناخ من مدربين الأمم المتحدة ووزاره الشباب والرياضة، كواليس الأيام التي تقضيها داخل المستشفى: «منذ دخولي المستشفى وتلقيت في الحال الرعاية الصحية الكاملة من خلال إجراء الأشعة وسرعة التعامل مع الموقف، وحينما طلبت الخروج على مسؤوليتي وفور عودتي مجددًا بتوصيات من الدكتورة نعيمة القصير، مسؤولة الهلال الأحمر في منظمة الصحة العالمية، كان هناك طاقم طبي كامل من الممرضين والأطباء من مختلف المحافظات».

تعتبر مستشفى شرم الشيخ الدولي، أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة، من خلال تركيب محطة للطاقة الشمسية، بخلاف تركيب محطة لتنقية المياه ووحدة للتشخيص والاتصال الطبي عن بعد، واستخدام الهادر لري المسطحات الخضراء التي جرى زراعتها داخل المستشفى وفي محيطها: «المكان صديق للبيئة من خلال الخامات واللاصقات الطبية جميعها من مواد مستدامة».

أطباء تغذية ورعاية على أعلى مستوى

لا يختلف التعامل داخل المستشفى مع المرضى على كونهم عرب أو أجانب، الجميع سواسية في تلقي العلاج، وهو ما لمسته بذاتها الشابة المصرية: «المستشفى بتتعامل مع المرضى بعيدُا عن حالتهم المادية أو مسماهم الوظيفي، العرب مثل الأجانب، جالي وزير الشباب والرياضة في زيارة بيسأل عن التفاصيل، التعامل مبيتغيرش والاهتمام بحالات المرضى بتزيد، طاقم العمل كبير لاستقبال الناس في المؤتمر، بخلاف تواجد الأطباء والمتخصصين بالتغذية أيضًا».

سكوترات كهربائية صديقة للبيئة

كما لمست فاطمة علي، إحدى المشاركين في مؤتمر قمة المناخ من مدربين الأمم المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، التغيرات التي حدثت على أرض مدينة شرم الشيخ، مضيفة هناك طوارئ على مدار الـ24 ساعة، منظمين وتجربة بعيدة عن الآلم تستحق الاشادة وتأمين صحي على كافة المستويات، فضلا عن توافر سكوترات كهربائية صديقة للبيئة مجهزة ببعض تجهيزات سيارات الإسعاف، لتقديم خدمات الإسعاف في الأماكن المزدحمة والتي يصعب الوصول إليها بسيارات الإسعاف».