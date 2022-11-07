العالم المصري أحمد التلاوي: القطار الكهربائي صديق للبيئة ويساهم في التنمية المستدامة «حوار»

على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، تقام جلسات وفعاليات مؤتمر قمة المناخ «Cop27»، بحضور رؤوساء دول عربية وأجنبية وعدد من التخصصين في قضايا المناخ، لتقديم حلول تنقذ البيئة من براثن التغيرات المناخية التي تسلبها خيراتها، وتستمر الفعاليات حتى 18 من الشهر الجاري.

وتستعد وزارة النقل، لتدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)، اليوم الاثنين، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ، طبقا للمواصفات العالمية لتقديم خدمات متميزة للركاب.

المهندس أحمد على التلاوي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية، ومدير معمل شركات الكهرباء الذكية، بجامعة نيويورك، تحدث عن مشروع تدشين القطار الكهربائي السريع الصديق للبيئة، وما سيعود بالنفع على مصر من الناحية الإقتصادية والبيئية، وذلك خلال حوار مع «الوطن»، بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ، وإلى نص الحوار..

قطارات صديقة للبيئة

* ماهو القطار الكهربائي السريع الذي تم تدشينه وما هي مواصفاته؟

- القطار الكهربائي السريع هو قطار فائق السرعة لنقل الركاب والبضائع، وتصل سرعته القصوى لحوالي 240-250 كم\ساعة، ويتكون من 3 خطوط بإجمالي طول حوالي 2000 كم.

* ما هي المعايير التي تحدد اختيار تنفيذ القطار الكهربائي السريع والخفيف.. وأيهما يكون صديقا للبيئة؟

- تتفاوت مشاريع القطارات الكهربية من حيث قدرتها الاستيعابية وسرعتها القصوى، وينعكس ذلك على حجم القطارات والمحطات، ومدى تعقيد عملية التحكم في القطارات وتصميم القضبان، وبالتالي يتم الاختيار بناءاً على دراسة دقيقة لمتطلبات الخط والعدد المتوقع للركاب وعدد المحطات والمسافات بينها، فمثلاً في حالة القطار الكهربائي الخفيف يكون الهدف منه نقل الركاب فقط بين عدد كبير نسبياً من المحطات بمسافة أقل نسبياً من القطار الكهربائي السريع، وسرعته القصوى تصل لحوالي 120كم\ساعة، وكلاهما صديقين للبيئة، لأن كلاهما يعتمدان على الكهرباء كمصدر للطاقة، ومع توجه الدولة لزيادة التوليد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فإن القطارات الكهربية ستساعد على خفض الانبعاثات الضارة.

* بما يتميز القطار الكهربائي السريع.. وما هي مراحل تنفيذه.. وما هي الخطوط الخاصة به في مصر؟

- يتميز القطار الكهربائي بسرعته العالية وهي 240-250 كم\ساعة، ومن ثم قدرته علي نقل الأفراد والبضائع، ويتكون المشروع من 3 خطوط، الأول منها يربط بين مدينتي العين السخنة ومرسى مطروح، والثاني يربط بين مدينتي السادس من أكتوبر وأبو سمبل، والثالث يربط مدينة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا، ويتزامن تدشين الخط الأول بطول حوالي 660 كم والذي يعتبر يمثابة «قناة سويس جديدة» مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

التنمية المستدامة

* كيف تعظم الدولة الاستفادة من المشروع الكهربائي؟

- القطار الكهربائي مشروع عملاق كانت له أصداء عالمية أثناء الإعلان فهو يعتبر أكبر عقد أبرمته شركة «سيمنز» الألمانية العملاقة في مجال النقل، ولاقى استحسانا واسعا من كل المهتمين بمشكلات تغير المناخ، والخط الأول يربط بين البحرين الأحمر والأبيض، وبالتالي يمكن أن يكون عنصر جذب كبير لاستثمارات أجنبية.

وبالتزامن مع مؤتمر المناخ، فإن مشروعات النقل الكهربائي بمصر خير دليل للعالم على قدرتنا على قيادة المنطقة في مجالات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، ويمثل حافزاً لحصول مصر على استثمارات وتمويلات بعيدة المدى للمضي قدماً بمشاريع مماثلة.

* وماذا عن مساهمة هذا المشروع في التنمية المستدامة؟

- تزامن القطار الكهربائي مع أهداف مصر من زيادة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يجعل هذا القطار وسيلة خضراء للنقل، وهو مشروع تنموي بالدرجة الأولى يربط بين مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن مصرية أخرى، وبالتالي من المنتظر أن يسهل حركة الأفراد وتوفير فرص عمل أثناء الإنشاء ثم التشغيل والصيانة.

* وكيف يمكن للقطار الكهربائي أن يقلل من تداعيات الاحتباس الحراري؟

- تعتبر مصادر النقل المصدر الأكبر للانبعاثات التي تسبب مشكلات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وبالتالي يتجه العالم لكهربة وسائل النقل لتجنب الانبعاثات الحرارية، وتحويل وسائل النقل إلى وسائل نقل كهربية يعني زيادة الحمل الكهربي، وبالتالي لابد أن يتزامن مع زيادة مصادر الكهرباء الجديدة والمتجددة حتى يؤتي ثماره، و هو الأمر الذي تعمل عليه مصر على قدم و ساق.