مصدر بـ«السكة الحديد»: إنشاء محطة بشتيل وفر 7500 فرصة عمل

كشف مصدر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، عن أن مشروع إنشاء وتدشين محطة قطارات بشتيل، المخصصة لقطارات الوجه القبلي والمستكمل رحلاتها للوجه البحري، وفرت منذ بداية العمل بها ما يقرب من 7500 فرصة عمل.

هدف محطة بشتيل هو تخفيف الضغط من على محطة رمسيس

وأكد المصدر خلال حديثه مع «الوطن»، أن محطة بشتيل هدفها الأسمى، هو تخفيف الضغط عن محطة قطارات رمسيس، موضحًا أنها تقع في موقع استراتيجي لربط المحطة مع مختلف وسائل النقل الأخرى، سواء المونوريل، أو الأتوبيس الترددي الجديد عبر الطريق الدائري، أو الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأوضح المصدر، أن إجمالي مساحة محطة بشتيل تقريبًا 57 فدانا، أي ما يقرب من 239 ألف متر مربع، فالمحطة مبانيها تشمل، مبنى المحطة الرئيسي، بالإضافة لملحقاتها الأخرى، المكونة من مبان خدمية، وورش صيانة، وعمارات استثمارية.

موقع محطة قطارات بشتيل

وأفاد المصدر بأن محطة قطارات بشتيل، تقع في محافظة الجيزة، التي تعد بوابة صعيد مصر، بالتحديد وسط محطتي الجيزة ورمسيس، فهي منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي والإسكندرية – إمبابة والمناشي والقباري، بالإضافة إلى أنها تقع على 4 محاور رئيسية تساهم في نقل الحركة، منها وإليها محور الفريق كمال عامر وشارع السودان ومحور أحمد عرابي وشارع المطار ومحور 26 يوليو.

مواعيد القطارات الروسية المكيفة خط القاهرة - أسوان

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساءً.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساءً.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساءً.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامة الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسي) موعد قيامة الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامة الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامة الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامة الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسي) موعد قيامة الساعة 14.20 ظهر.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامة الساعة 18.00 مساءً.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامة الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامة الساعة 20.20 مساءً.