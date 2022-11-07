خبير سياسي: مبادرة السيسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية يعكس دور مصر الدولي

مبادرة للسلام أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أمام الحضور في مقر انعقاد قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، التي انطلقت فعالياته، أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور 197 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

مبادرة مصرية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر للمساهمة في حل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: «أنا مستعد مش للبحث عن دور، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب، وأتصوّر أن الكثير من القادة الموجودين يشاركونني هذا الرأي، نحن مستعدون للتحرك إن كان هذا ممكنا لوقف الحرب».

من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر يعد قمة شديدة الأهمية، لمشاركة عدد كبير من قادة دول العالم فيه، وهو ما يعكس دور مصر وتأثيرها على المستوى الدولي.

وأضاف «بدر الدين» في حديثه مع «الوطن»، أن المؤتمر معني بشؤون المناخ، لكن أيضا يتيح الفرصة للقاءات الثنائية، خاصة بالجوانب السياسية الأخرى، ومن هذا الإطار جاءت دعوة الرئيس السيسي إلى المبادرة الخاصة بالتوسط لحل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تهم العالم ككل، وأثرت على الاقتصاد العالمي بالسلب، وذلك حتى على أكثر الدول تقدمًا.

بدر الدين: الاقتصاد العالمي يعاني بسبب الحرب

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي متأثر إلى حد كبير ويعاني تباطيء في النمو الاقتصادي، فضلا عن الأزمات الغذائية، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للغذاء في العالم، لافتا إلى أن العالم أجمع تأثر بارتفاع نفقات الشحن والنقل وزيادة التضخم.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن ما قاله الرئيس السيسي دعوة هامة تأتي في توقيت مهم، وفي حضور عدد كبير من قادة ورؤساء العالم، وهو ما يعطيها أهمية كمبادرة تطلقها مصر لإيجاد حل لهذه الأزمة المنعكس تأثيرها على دول العالم ككل.

ولفت إلى أن هذا يأتي في إطار اهتمام مصر بحل بالمشكلات والقضايا الدولية، كغيرها من المبادرات التي تبنتها مصر، وصولا إلى حل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والوصول إلى حل سلمي لإنهاء هذه الأزمة.