السيسي لزعماء العالم: أثق في إدراككم لأهمية هذه اللحظة المصيرية من عمر كوكبنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ «تحدي تغير المناخ لن يتراجع أو يتوقف دون تدخل منا»، مشددًا على أنَّ الوقت يداهمنا ونهاية هذا العقد الحاسم باتت على بعد سنوات قليلة، علينا أن نستغلها لنحسم خلالها هذه المعركة على النحو الذي نريده ونرتضيه.

الرئيس: فوات فرصة مواجهة تغير المناخ إضاعة لإرث أجيال المستقبل

وأضاف الرئيس السيسي، خلال انطلاق فعاليات افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر قمة المناخ COP27: «حان الوقت، وقت العمل والتنفيذ، لا مجال للتراجع أو التذرع بأي تحديات لتبرير ذلك، إذ إن فوات الفرصة هو إضاعة لإرث أجيال المستقبل من أبنائنا وأحفادنا، وإنني أثق في حكمتكم وفي إدراككم لهذه اللحظة المصيرية من عمر كوكبنا».

الرئيس: جميعنا أهل للمسئولية الملقاة على عاتقنا.. لنمضي نحو مواجهة تغير المناخ

وتابع رئيس الجمهورية: «أعلم أننا جميعا أهل للمسئولية الملقاة على عاتقنا لنمضي الآن نحو التنفيذ، ولا شيء غير التنفيذ، أشكركم وأتمنى لنا جميعا دورة موفقة وناجحة».