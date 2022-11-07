السيسي يقترح على قادة العالم إطلاق مبادرات طموحة للتمويل والتكيف مع التغيرات المناخية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ وجود المسؤولين من دول العالم في قمة المناخ COP27، رسالة تأكيد على الاهتمام الذي يولونه لعمل المناخ العالمي، معربا عن أمله في أن ينعكس هذا الحضور، في اتساق مواقف دولكم مع عنوان قمتنا وهو التنفيذ.

انطلاق فعاليات COP27

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح قمة المناخ COP27، مخاطبا ضيوف مصر الحضور في القمة: «أتوجه إليكم اليوم مناشدا أن تكون رسائلكم إلى العالم الذي يتوقع منها الكثير واضحة، تتضمن خطوات محددة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات، مقترحا عليكم الإعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنيا، ورفع طموح استراتيجياتكم لخفض الانبعاثات، وإطلاق مبادرات طموحة وفاعلة تجمع الفاعلين كافة حول أهداف واضحة في التكيف والتمويل».

الالتزام بحل أزمة المناخ

وأكمل الرئيس السيسي: «أدعوكم إلى متابعة تنفيذ المبادرات السابقة، والانضمام إلى المبادرات الجديدة التي تعتزم مصر إطلاقها على مدار أيام المؤتمر، والأهم من ذلك كله أن تكون توجيهاتكم لمفاوضيكم الذين يستعدون الآن لبدء أسبوعين من المفاوضات المهمة من التحلي بالمرونة، والعمل على بناء الثقة، والتوافق للخروج بالنتائج التي أعلم أنّكم كقادة للعالم تريدون الخروج بها من هذا المؤتمر».

وتابع الرئيس: «الأمل الذي أحدثكم عنه اليوم، ليس أمل التمني، بل أمل العمل والقدرة على الفعل، لقد استطاعت الكثير من دولنا على مدار عام مضى أن تكون نماذج مضيئة ماضية نحو الأمام في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها رغم الصعاب كافة».

وأكد الرئيس السيسي: «أدعوكم من هنا أن نحتذي بهذه النماذج، وألا نسمح لأي عوامل أن تحد من عزيمتنا أو أن تضعف قدرتنا على مواجهة تحدي تغير المناخ»، مشيرا إلى أنّ المجتمع الدولي عليه إثبات قدرته لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.