التضامن: توفير أسطول من السيارات صديقة البيئة لخدمة ذوي الهمم في COP27

تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الهلال الأحمر المصرى خلال مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ «27-COP» بشرم الشيخ، وتفقدت سيارات النقل المجهزة لنقل ذوي الإعاقة داخل المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء بالمؤتمر.

توفير أسطول من المركبات النظيفة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري وفر أسطولًا من المركبات النظيفة صديقة للبيئة والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، ومزودة بأحدث الأجهزة وأدوات الاستجابة الطارئة، حيث يمكن الاستفادة بهذه الخدمة عبر الاتصال بالخط الساخن 15322.

وتابعت «القباج» تقريرا حول جهود الهلال الأحمر المصرى خلال المؤتمر، إذ جرى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المكثفة في مجال الإسعافات الأولية للعاملين بعدد من الفنادق التي ستستقبل الوفود وضيوف مصر بالمؤتمر مع إمدادها بصناديق الإسعافات الأولية.

توفير وسائل مواصلات صديقة للبيئة

وفى إطار المبادرات الخضراء للهلال الأحمر المصرى بالقمة فأنه تم توفير وسائل مواصلات صديقة للبيئة للوفود المشاركة من الدراجات الهوائية و الكهربائية، كما يتم توزيع أدوات التعقيم والمطهرات خلال فترة المؤتمر على الحضور وزجاجات المياه الصديقة للبيئة، كذلك تم توفير صناديق لشحن الأجهزة المحمولة تعمل بـ«الطاقة الشمسية» النظيفة.

الوزيرة توجه برفع درجة الاستعدادات القصوى

ووجهت القباج برفع درجة الاستعدادات القصوى لغرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد للفرق المختلفة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، كما تشهد القمة نشر فرق الطواريء للهلال الأحمر بمختلف المناطق العامة والسياحية بمنطقة انعقاد القمة، والتي يقوم عليها متطوعو الهلال الأحمر بزيهم المميز لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للسادة ضيوف المؤتمر، بالاضافة إلى الإسعاف الأولى النفسى الأول في المناطق المختلفة والمزدحمة بتقنيات صديقة للبيئة.