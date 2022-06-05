«الطاقة الذرية» تحتفل بتسلم اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بمركز البحوث

أقامت هيئة الطاقة الذرية احتفالية بمناسبة تسلم اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالطاقة الذرية لشهادة اعتمادها كأول جهة علمية معتمدة في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

التنسيق بين لجان أخلاقيات البحث العلمي

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، إلى أن الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى ENREC تم إنشاؤها منذ عام 2008 كمنظمة غير حكومية (غير هادفة للربح) تتبع الجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، وهي تهدف إلى التنسيق بين لجان أخلاقيات البحث العلمي في جمهورية مصر العربية وقد قامت الشبكة منذ إنشائها بتسجيل حوالي 75 لجنة لأخلاقيات البحث العلمي من مختلف الكليات والمعاهد البحثية، وتعتبر لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالطاقة الذرية أول جهة علمية يتم اعتمادها في مصر من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

المشاركون في الاحتفالية

حضر الاحتفالية الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور ياسر توفيق، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، الدكتورة سحر إسماعيل، رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الإشعاع، الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، الدكتور محمود محمد أحمد محمود رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز.

تقديم شهادة اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي

قام الدكتور علاء الدين إسماعيل، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الخدمات الصحية، والدكتورة عزة صالح العضو المؤسس والرئيس الشرفي للشبكة، والدكتور هاني سليم منسق الشبكة على مستوى لجان الجمهورية، بتقديم شهادة اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالطاقة الذرية كأول جهة علمية معتمدة من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

قام الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، والدكتورة سحر إسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الإشعاع بتقديم درع المركز لرئيس الشبكة تقديراً وعرفاناً بالدعم الذي تقدمه الشبكة للجنة اخلاقيات البحث العلمي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

حضر الاحتفالية الدكتور إبراهيم صادق الجندي، أستاذ بكلية الطب جامعة بنها ومؤسس ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي حاليا ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية ومدير وحدة علاج التسمم وأبحاث السموم سابقا ورئيس لجنة الاعتماد بالشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي، والدكتورة ناهد محمد مصطفى علي عضو الشبكة، واللواء دكتور هاني حافظ لطفي رئيس أقسام الأشعة التشخيصية بمستشفى المعادي للقوات المسلحة ومؤسس لجنة الأخلاقيات بمستشفيات القوات المسلحة.

أول جهة علمية تحصل عليها في مصر

صرح الدكتور شريف الجوهري، المستشار الإعلامي للهيئة، بأن أعضاء شبكة أخلاقيات البحث العلمي أثنوا على دعم الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، والدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع وجميع قيادات الهيئة للجنة المشكلة بالمركز، وأن هذا الدعم انعكس على استمرارية واستدامة اللجنة والذي كان سببا في حصولها على الاعتماد وأنها أول جهة علمية تحصل عليها في مصر.