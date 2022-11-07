رئيسة وزراء باربادوس تطالب بتخصيص 5 تريليونات دولار للتكيف مع تغيرات المناخ

قالت ميا موتلي رئيسة وزراء دولة باربادوس، إن العالم أصبح يعاني من تبعات الحرب والتضخم، والبلدان صارت عاجزة عن التصدي للتحديات المرتبطة بإيجاد الموارد المالية من أجل تمويل مشروعاتها لبلوغ رصيد صفري من الانبعاثات.

وأضافت «موتلي»، خلال انطلاق فعاليات افتتاح الشق الرئاسي من مؤتمر قمة المناخ COP27: «هذا العالم يبدو كما كان يبدو في وقت مضى عندما كانت الإمبريالية هي السائدة، إن دول الشمال تقترض بفوائد تتراوح بين 1% و4%، أما دول الجنوب، فإنها تقترض بواقع 14% كسعر فائدة».

وتابعت: «رأينا الشراكات ونتساءل لماذا لا تنجح؟، علينا أن نطلق العنان للأفكار الابتكارية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، ووضع صندوق ائتماني للتخفيف فيه 5 تريليونات من الدولارات من القطاع الخاص ومدخراته».

وأكدت رئيسة وزراء دولة باربادوس: «هذا يستدعي تغيرا في سلوكيات البرلمانات والكونجرس الأمريكي، 85% من الأصوات ينبغي أن تشارك من أجل تغيير المنظومة المالية العالمية، وإن لم يكن هناك مشاركة وانخراط أمريكي لن يحدث التغيير».

وشددت على وجود التزام لإطلاق العنان للتمويل الميسر والتمييز للبلدان الهشة والنامية، موضحة أنه لا توجد فرصة للبلدان النامية التي خرجت من قائمة الدول النامية أن ترتقي من دون نفاذها إلى هذا التمويل التمييزي.

وتابعت: «استمعنا كذلك إلى قضية الخسائر والأضرار التي ينبغي وقفها، أود تحية الدنمارك وبلجيكا واسكتلندا على طرقهم في العمل على القبول بمبادئ التصدي للخسائر والأضرار على أنها ملحة ومسألة ضرورية من الناحية الأخلاقية»، داعية إلى إصلاح البنوك متعددة الأطراف ومراجعة اتفاق «بريتون وودز».