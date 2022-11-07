جامعة بورسعيد تعلن وظيفيتن.. اعرف الشروط والخبرات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، على صفحتها الرسمية بالإنترنت، وظائف شاغرة بجامعة بورسعيد، ويتم التقديم لها بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، طبقا لما حددته جامعة بورسعيد، وتقديمها اليوم، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وحددت وظائف جامعة بورسعيد وظيفتين شاغرتين، وهما مدير عام الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين جامعة بورسعيد المساعد، التي تقع على قمة الوظائف والأنشطة التابعة له.

شروط المتقدمين

واشترطت وظائف جامعة بورسعيد، أن يكون المتقدم للوظيفتين حاصل على مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

سنوات الخبرة

كما حددت وظائف جامعة بورسعيد قضاء مدة بينيـــــة مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المهارات

كما أكدت اشتراطات وظائف جامعة بورسعيد على مهارات فنية للوظيفتين وهي:

إجادة إستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية وبالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل ومهارات أساسية وهي القدرة على القيادة والتوجيه والمتابعة التخطيط وحل المشكلات وإتخاذ القرارات والقدرة العالية على التحليل والإبتكار والإبداع والإتصال والعرض والتحليل

ويتم تقدىم الطلبات إلى الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للقيادات ومقرها مبنى العريش ببورفـؤاد مرفقاً بها المستندات المطلوبة باسم رئيس جامعة بورسعيد ورئيس اللجنة الدائمة للقيادات على نموذج طلب شغل الوظيفة.