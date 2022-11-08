تركيب عداد مياه لأول مرة.. اعرف المستندات المطلوبة

مرافق المنازل أمر يهم الكثيرين ولا غنى لأحد عنه عند الانتقال إلى سكن أو بناء جديد، ويسعى ملاك العمارات السكنية المختلفة أو أصحاب العقارات والساكنون إلى إدخال عداد مياه وكهرباء وغاز وغيرها.

وفي السطور التالية، نعرض الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد مياه لأول مرة.

تركيب عداد مياه لأول مرة

وفيما يلي، نعرض أبرز المستندات المطلوبة لـ تركيب عداد مياه لأول مرة.

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- صورة عقد (الملكية –الايجار ) بشرط أن يكون موثق في الشهر العقاري

3- إيصال مياه حديث من العقار

4- إيصال مياه من أقرب جار

5- شهادة براءة ذمة من الضرائب العقارية

6_ صورة ضوئية موضح بها المبنى أو الدور المراد التوصيل إليه

7_ صورة ضوئية موضح بها القائم الرئيسي للمنزل

8_ موافقة الوحدة المحلية المختصة محل الاشتراك على التوصيل

9_ صورة الأصل من ترخيص المبنى

10_ صورة من الرسم الهندسي للمنزل موضح به غرف الصرف

كراسة التعاقد على المياه وتحتوى على معاينة الوحدة المحلية وطلب الاشتراك ومعاينة المشرف والمقايسة والعقد وحوافز التوريد للخزنة).

إجراءات تركيب عداد مياه لأول مرة

- يتقدم المشترك بالمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص من أجل التأكد من سلامة المستندات وصحتها.

- يحرر طلب الاشتراك ورسم المعاينة فى نفس اليوم.

- تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفنى الذى يحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكافة المهمات اللازمة للتوصيل.

- يتم تسعيرة المقايسة.

- يقوم موظف خدمة العملاء (تعاقــــدات) بتحريــــر (عقد الاشتراك).

- يقوم المشترك بسداد ثمن المقايسة.

- يتم استلام العداد وتركيبه.

- يقوم المشرف بتحرير أمر فتح المياه.

- يتم إرسال الملف وأمر فتح المياه إلى الموظف المختص.

- يتم ترقيم الاشتراك ورقم الاشتراك واستخراج فواتير الاستهلاك فى الشهر التالي

- حفظ الملف بالإرشيف.