10 مستندات مطلوبة لتوصيل عداد مياه لأول مرة في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقيادة المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اليوم الاثنين، إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي «بعداد رئيسي» أول مرة «نشاط منزلي»، والإجراء التي ينبغي على المواطن اتباعها لتوصيل عداد المياه لأول مرة.

المستندات المطلوبة لتوصيل عداد مياه جديد

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإن طالب الخدمة عليه أن يقدم 10 مستندات في طلب الحصول على الخدمة «تركيب عداد» وهي:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

4- سند الحيازة او الملكية.

5- إيصال مياه من أقرب جار.

6- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك «إن وجد».

7- بطاقة الرقم القومي للعميل.

8- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

9- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

10- الرخصة.

فحص المستندات المطلوبة

ويستعد العميل بالمستندات المطلوبة ويتقدم بها إلى الموظف المختص لفحصها والتأكد من سلامتها، وفي نفس اليوم يحرر طلب الاشتراك ويدفع رسم المعاينة، ويتم معاينة المشرف الفني للعقار ويحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكافة المهمات اللازمة للتوصيل، ويتم تحرير عقد الاشتراك، ليصدر بعدها فاتورة في الشهر التالي.