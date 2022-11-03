3 حالات لتقديم طلب عداد مياه جديد من الشركة القابضة.. تعرف عليها

كشفت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، عن الحالات التى يطلب فيها من المواطنين تغير عدادات المياه أو التقديم على تركيب عدادت جديدة، وذلك بشكل ميسر وسهل، وحتى تستطيع الشركة بشكل صحيح احتساب قيمة استهلاك المياه الشهرية، على كل منشأة تجارية أو وحدة سكنية.

وقالت الشركة، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يتم حساب قيمة الاستهلاك من خلال إجراء القراءات الصحيحة والفعلية على عدادت المياه، وللحد أيضا من المياه المباعة بشكل تقديري في حالات وجود أعطال بعدادت المياه لدى المستهلكين.

حالات طلب تغير عدادت المياه

- اذا كان عداد المياه المستخدم تعرض للتلف ولا يقوم باحتساب الكميات الصحيحة من الاستهلاك الشهرى للمياه، وهذا ما يحدده فني الشركة.

- اذا تعرض العداد القديم للسرقة، وفي هذة الحالة يجب عمل محضر رسمى بسرقة العداد القديم، يتضم رقم العداد الموجود في الفواتير الشهرية.

- اذا رغب أحد المستهلكين في تغير العداد القديم، وتركيب عداد مياه اليكتروني مسبق الدفع.

طرق تقديم طلب عدادات مياه جديدة

- تقديم الطلب من جانب صاحب العداد، موضحا به بيانات العداد القديم، لشركة المياه التابع لها.

- تقديم الطلبات في فرع من فروع الشركة أو مراكز خدمة العملاء التابعة لها، وتتضمن كل من:-

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- آخر فاتورة مياه مسجلة.

- دفع 792 جنيها، قيمة العداد الجديد.

- صورة عقد الملكية او الايجار، موثق فى الشهر العقاري.

- محضر الشرطة فى حالة العدادا المسروق.

- يجب سداد جميع الفواتير المستحقة على العداد القديم.

- وفي حالة وجود أسئلة او استفسارات الاتصال على الخط الساخن 125.

يذكر أن الشركة القابضة للمياه، قد أتاحت لجميع المستهلكين، الاستعلام عن فاتورة المياه شهريا، من خلال موقع الشركة، وعبر أيقونة «احسب فاتورتك» من خلال هذا الرابط .