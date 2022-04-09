«مياه أسيوط»: تركيب 32 ألف عداد مسبق الدفع خلال العام الجاري

أعلن اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تركيب 32 ألف عداد مسبق الدفع على مستوى كل مراكز أسيوط خلال العام الجاري.

جاء ذلك في إطار خطة شركة مياه الشرب والصحي برفع الوعي بأهمية المياه، وكيفية استخدامها، وضرورة الحفاظ عليها من خلال المزايا التي يقدمها العداد مسبق الدفع، حيث يتيح للمواطن متابعة استهلاكه أولا بأول، كما يتلافى أي أخطاء تتعلق بتسجيل القراءات لعدم تدخل العنصر البشري.

العداد مسبوق الدفع يحافظ على الرصيد

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن العداد مسبق الدفع يسمح للعميل بالاحتفاظ برصيده في حالة السفر أو توقف استهلاك المياه، وفي حالة انتهاء الرصيد أيام العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني تيسيرا على المواطنين.

خفض قيمة الفاتورة

وأشار «درة» على أن تركيب عداد مسبق الدفع يمكن العميل من تحديد كمية المياه المستهلكة حسب إمكانياته، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة، كما أن العداد يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

توفير خدمات متعددة للمواطنين

وأضاف «درة»، أن الشركة توفر للمواطنين خدمات متعددة لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال مراكز خدمة عملاء و3050 منفذ فوري لشحن العداد مسبق الدفع، حيث يتلقى العميل إيصالًا بالسداد ضماناً لإتمام عملية السداد، وتحقيق خدمة ميسرة تقدم للمواطنين.