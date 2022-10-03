مواد البناء: توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.. طن الحديد بـ17 ألف جنيه

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار الحديد والأسمنت تشهد استقرارا ملحوظا خلال الشهر الحالي عقب إقرار الأسعار الجديدة لشهر أكتوبر.

وأضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الحديد التسليح تشهد استقرار ملحوظا، ولم تختلف أسعار أكتوبر عن أسعار سبتمبر وأغسطس، وقدرت للمستهلك بـ 17 ألف و300 جنيه لطن الحديد وحتى 18 ألف جنيه.

انخفاض الأسعار العالمية للحديد واستقرار المحلي

وتابع: رغم انخفاض السعر العالمي للحديد إلا أن الأسعار في مصر تشهد استقرارًا دون خفض من قبل المصنعين لتحقيق هامش ربح.

ولفت «الزيني» إلى أن أسعار الأسمنت تصل للمستهلك بين 1500 جنيه و1600 جنيه، وهو استقرار أيضا في الأسعار دون تحرك يذكر من قبل المصنعين.

تراجع في الطلب وركود السلعة

وأكد رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار مواد البناء تشهد استقرارا بشكل عام، بسبب وجود تراجع في الطلب وركود السلعة لعدم الإقبال عليها بسبب انخفاض إصدار تصاريح البناء حاليا، كما أن الطلب على الحديد والأسمنت فى الوقت الراهن أقل من المعدلات الطبيعية، عند مقارنة المستويات الحالية بالأعوام السابقة خلال نفس الفترة.

واستبعد «الزيني» حدوث أي ارتفاع في الأسعار نظرا لانخفاض السعر العالمي وانخفاض مصاريف الشحن.