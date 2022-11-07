الإعدام لشخصين والمؤبد لثالث قتلوا «صيدلي» وألقوا جثته في ترعة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا بحق مهندس حاسب آلي وملاحظ بشركة غاز، والسجن المؤبد لصاحب مكتب دعاية وجميعهم مقيمين بنها بمحافظة القليوبية؛ لاتهامهم بخطف صيدلي وقتله بمدينة بنها، ضمن تشكيل عصابي، وذلك بعد ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم بالدائرة الاولي محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ثروت محمود صبحي عامر وعضوية المستشارين خالد الشباسي وشريف السباعي ورشاد راشد.

تفاصيل خطف صيدلي وقتله في بنها

وكان المتهمون وعددهم 5 أشخاص خطفوا الصيدلي من مدينة بنها وقاموا بتعذيبه وقتله وألقوا جثته في إحدى المجاري المائية، واستولوا على فدية من أهله قدرها ربع مليون جنيه، وسبق أن قضت المحكمة حضوريا بإعدام متهم منهم والتصديق على الحكم وتأييده.

القبض على المتهمين

وكانت أجهزة أمن القليوبية، ألقت القبض على المتهمين الهاربين من أفراد التشكيل العصابي وبمثولهم أمام محكمة الجنايات بجلسة إعادة الإجراءات، كونهم صادر بشأنهم حكم غيابي رفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وقضت بإحالتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكشفت أوراق القضية ان المتهمين صادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد من قبل حيث تعود أوراق القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية، بقيام 5 أشخاص باختطاف صيدلي من صيدليته بمدينة بنها وتتبعه وهو فى طريقه إلى محل إقامته في بنها وخطفه، ومطالبة أسرته بدفع مبلغ ربع مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وعقب قيام الأسرة بدفع المبلغ، عثروا على جثته في إحدى المجاري المائية.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى إحدى كاميرات المراقبة التي بينت المتهمين وهم يراقبون المجنى عليه خلال خروجه والسير خلفه من الصيدلية وتتبعه وتحديدهم، وإلقاء القبض على 3 منهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الجريمة بالاشتراك مع اثنين آخرين هاربين وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت حكمها السابق بإعدامهم.