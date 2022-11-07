غلق 5 منشآت وتحرير 43 محضرا في حملات تموينية بالإسكندرية

شنت محافظة الإسكندرية حملات رقابية، اليوم الاثنين، في عدد من أحياء المحافظة، أسفرت عن غلق 5 منشآت وتحرير 43 محضرا، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية، شن حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية ومراقبة الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، استهدفت منطقة سيدي جابر وسوق زنانيري والشوارع المحيطة وشارع تبوك ودارا والمشير، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 منشآت وفرض غرامات فورية تقدر بـ5 آلاف جنيه.

غلق 5 منشآت بحي العامرية

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لمتابعة التزام المنشآت والمحال التجارية بالأسعار، شملت طريق الكافوري قبلي وبحري، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة وتحرير 8 إنذارات وفرض غرامات فورية تقدر بـ7 آلاف جنيه.

حملة ضد التلاعب بالأسعار في المنتزه

كما نظم حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مكثفة للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشملت منطقة الملاحة وشارع جمال عبد الناصر وسوق المندرة وشارع ملك حفني وامتداد شارع مصطفى كامل بمنطقة العماروة، وأسفرت عن تحرير 36 محضرا متنوعا.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.