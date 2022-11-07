تكريم 25 من متدربي المبادرة الوطنية «ابدأ» في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى من متدربي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بسوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، ووزارة الإنتاج الحربي، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي، وعدد من قيادات المحافظة ومؤسسة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة في سوهاج

وألقى محافظ سوهاج كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المخلصة في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة في كافة ربوع الجمهورية، ورؤيته الثاقبة في تدشين مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتي كان لها عظيم الأثر في تغيير واقع الريف، خاصة بمحافظة سوهاج، ومواجهة التحديات على كافة المستويات ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

ووجه محافظ سوهاج الشكر للقائمين على مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة الإنتاج الحربي، على جهودهم في تنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الصناعة المصرية «ابدأ»، مهنئا جميع المتدربين الذين تخرجوا من البرنامج التدريبي، وحثهم على الاستغلال الأمثل لكل ما تلقوه من خلال ورش العمل، والاستفادة منها في الحياة العملية، وبدء مشروعاتهم الخاصة، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لهم للدخول في غمار سوق العمل والمنافسة محليا ودوليا.

تكريم خريجي المبادرة

وفي نهاية الحفل، تم تكريم 25 من خريجي البرنامج التدريبي «ابدأ»، كما تم تكريم 5 مدربين و4 متطوعين بالمبادرة بينما تلقى محافظ سوهاج درع مؤسسة «حياة كريمة» تقديرا لجهوده في دعم كافة أنشطة ومشروعات المبادرة على أرض سوهاج.

يذكر أن فعاليات الحفل بدأت بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم قصير عن مبادرة «بدأ»، ثم كلمة لممثلي مؤسسة «حياة كريمة»، ووزارة الإنتاج الحربي، وكلمة شكر لأحد المتدربين ألقاها نيابة عن زملائه، عبر خلالها عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ سوهاج والقائمين على مؤسسة حياة كريمة ووزارة الإنتاج الحربي.