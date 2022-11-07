مصرع طفل في تصادم سيارة و«توك توك» بالمنيا

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و«توك توك» بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ على طريق عزبة علي باشا التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بين سيارة وتوك توك

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «9457 ن ق س» ربع نقل، قيادة «ميهوب ر» و«توك توك» بدون لوحات معدنية على طريق قرية علي باشا التابعة للوحدة المحلية لأبو عزيز.

مصرع طفل ونقل جثته للمشرحة

انتقلت سيارة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ من قائد التوك توك، ونتج عن ذلك مصرع الطفل محسن سيد، 5 سنوات، مقيم بعزبة علي باشا.

تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى مركز مطاي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الطريق، وتم التحفظ على السيارة الربع نقل والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.