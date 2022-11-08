محيي إسماعيل: استمرار تصوير «الكومندا».. وسأحتفل بعيد ميلادي بحضور أصدقائي فقط

يواصل الفنان محيي إسماعيل، تصوير مشاهده في فيلم الكومندا، الذي يشهد عودته إلى السينما، بعد غيابٍ دام نحوم 3 سنوات، منذ فيلم «الكنز 2» الذي عُرض عام 2019.

وقال محيي إسماعيل، لـ«الوطن»، إنّ عملية تصوير فيلم الكومندا، ما زالت قائمة حتى الآن، ولم يعرف موعد انتهاء الفيلم، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور، فور طرحه في السينمات.

وأشار إلى أنه سيحتفل بعيد ميلاده، الـ76، اليوم الثلاثاء، بحضور أصدقائه المُقربين فقط، إذ أنه من مواليد 8 نوفمبر عام 1946.

تعرف على أبطال فيلم الكومندا لـ محيي إسماعيل

فيلم «الكومندا» تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من بطولة محيي إسماعيل، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ونور قدري، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، وانتصار، وطاهر أبو ليلة وعبد الله مشرف، والعمل من تأليف صلاح عبادة، وعماد يوسف وإسلام عرفة، وإنتاج «ماستر كي للإنتاج الفني».

تفاصيل آخر تجارب محيي إسماعيل في السينما

وكانت آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل، المُشاركة في الجزء الثاني من فيلم الكنز، عام 2019، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، منهم محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وروبي، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.