مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. ريال مدريد يسعى لصدارة الليجا على حساب فاليكانو

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم عن أبرز مباريات اليوم الإثنين، والقنوات الناقلة لها لمشاهد متعة الدوريات العالمية المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم وفق المعلن عنه من قبل الدوريات المختلفة، وجاءت كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم

ومن ضمن مواعيد مباريات اليوم لقاء ريال مدريد الإسباني الذي يسعى خلاله للزحف نحو صدارة ترتيب الدوري الإسباني التي يحتلها برشلونة.

مباراة ريال مدريد ضد فاليكانو

ويلتقي فريق ريال مدريد مع رايو فاليكانو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD Premium.

ويتلقى الفريقان ضمن فعاليات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني، ويسعى الفريق الملكي إلى انتزاع صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية من برشلونة، بينما يسعى الفريق الآخر إلى التقدم في الترتيب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مباراة ريال مدريد، في حراسة المرمى تييبو كروتوا، ويكون ميندي ورويجر في خط الدفاع وميليتاو، كارفخال، بينما يأتي في خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافيتجا، ويأتي ماركو أسينسيو، دياز، فالفيردي في خط الهجوم، ويغيب كريم بنزيما عن لقاء اليوم.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

يلتقي فريق تشافيس نظيره سانت كلارا في العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري التركي

يواجه فريق فنرباهشتة، سيفاس سبور في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يلتقي هاتاي سبور، إسطنبول باشاك شهير، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.