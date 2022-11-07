سقطت من الطابق الخامس فأصبحت ملازمة للفراش.. «منال» تنتظر العلاج

بين ليلة وضحاها أصبحت ملازمة للفراش بعد أن كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي كأم وزوجة تقوم بواجباتها على أكمل وجه حتى سقطت من الطابق الخامس بمنزلها أثناء قيامها بواجباتها المنزلية، لتعيش حياة بلا روح بعد أن فقدت القدرة على الحركة وأصبحت ملازمة للفراش، لتتحول حياتها لكابوسا، كما أنها أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات أسرتها.

منذ ما يقرب من 5 أعوام، كانت «منال السيد» تقوم بواجباتها المنزلية على أكمل وجه، فجأة سقطت من الطابق الخامس بمنزلها، وفق حديثها حكايتها لـ«الوطن»: «لقيت نفسي في المستشفى بين الحياة والموت ورايا أطفال، والوضع صعب جسمي كله متكسر، والإصابه الكبرى كانت في ركبتي».

«منال» أصبحت ملازمة للفراش

لم تعد «منال» بنت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، قادرة على المشي على قدميها مرة أخرى، إذ خرجت من المستشفى بعد أن كلفها العلاج أموالا كثيرة، وأصبحت ملازمه للفراش لا تقوى على ممارسة حياتها بشكل طبيعي: «أكثر حاجة بتوجعني هي ولادي أني مش قادرة أتعامل كأم بشكل طبيعي، هم اللي بيخدموني مش العكس اللي المفروض يحصل، وبنتي بتبقي نفسها أخرج معها زي ما أمهات أصحابها بيعملوا».

منال: نفسي أتحرك من جديد

لا تتمنى السيدة سوى مساعدتها في الحصول على علاج يخلصها من آلامها بعد أن استنزفت رحلتها كل ما تملك من اموال على حسب قولها: «بطلب من أصحاب القلوب الرحيمة دعمها لاستكمال علاجي بشكل كامل، وإجراء جراحة».

وأكدت تقارير مستشفى جامعة المنصورة، والمطرية المركزي، أن المريضة تعاني كسور وخلوع مختلفة ومنها كسر في فقرات العمود الفقري، و خلع في الأكتاف، وخلف في مفاصل الركبة وشرخ في الحوض، وفقا لها.