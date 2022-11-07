إصابة ربة منزل سقطت من الطابق الثاني أثناء «نشر الغسيل» بالمنيا

أصيبت ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثاني، اليوم الاثنين، بعد اختلال توازنها أثناء «نشر الغسيل» بمنزلها الكائن بقرية مبارك التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

سقوط ربة منزل من الطابق الثاني

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بسقوط سيدة من الطابق الثاني بمنزلها الكائن بقرية مبارك.

نقل المصابة لمستشفى ملوي التخصصي

بانتقال سيارة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص، تبين أنه أثناء تواجد «دعاء. ح»، 33 عاما، ربة منزل، بشرفة منزلها في قرية مبارك بمركز أبوقرقاص لـ«نشر الغسيل - الملابس»، اختل توازنها ونتج عن ذلك سقوطها من الطابق الثاني الذي يعلو عن سطح الأرض لمسافة تزيد عن 4 أمتار، ما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات، وتم نقلها للمستشفى التخصصي في مركز ملوي لتلقي العلاج.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتجري إدارة البحث الجنائي التحريات الأولية حول الظروف والملابسات، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.