إصابة سائق في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل على «صحراوي» المنيا

أصيب شخص في حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» و«ربع نقل» على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «7342 و ر ج»، ربع نقل، وميكروباص رقم «6395 ي س ج»، بالطريق الصحراوي الشرقي.

اصطدام ميكروباص بربع نقل من الخلف

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين أن السيارة الميكروباص اصطدمت بالربع نقل من الخلف بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة أشرف عبد الفتاح، 38 عاما، سائق، مقيم بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات، وتم نقله لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.