بوتين يوقع مرسوما يجرم الكشف عن أي معلومات عسكرية أو تكتيكية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم، مرسوم قانون بتجريم الكشف عن أي معلومات لها علاقة بتكتيك وعمل الأنظمة الاستخباراتية والأمن، بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز» عربية قبل قليل.

وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي عقب رغبة أقاليم أوكرانية الاستقلال والانضمام إلى روسيا التي وقفت في صف الأقاليم المنفصلة وسط عقوبات أوروبية وأمريكية على روسيا، وقطع الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الغذاء والمناخ.