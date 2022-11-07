«الشباب والرياضة» تنفذ ورش عمل برلمانية ولقاءات حوارية بالمنيا

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أولى محطات القافلة الرياضية الثقافية التوعوية، والتي تهتم بتكثيف وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة وتطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور اللجنة المشكلة من كل من أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة، الدكتور محمد عبدالقادر، مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور محمد فوزى، المتحدث الرسمى ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين والربط الإلكتروني والتحول الرقمى، وأسامة الصياد مدير إدارة برلمان الشباب بالإدارة المركزية للتعليم المدنى بالوزارة، والدكتور محمد خطاب الادارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، ومحمد منصور ممثل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمد محمود رئيس برلمان الشباب.

فعاليات القافلة الرياضية التثقيفية

بدأت فعاليات القافلة الرياضية التثقيفية، بندوة حوارية تناولت دور الإعلام في التوعية بإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية، وحاضر بها الدكتور زين حسن أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية، كذلك تم تنفيذ ندوة عن نماذج المحاكاة، وندوة أخرى عن تأثير الإعلام في التوعية بأهمية الحياة، وأثره في الحياة السياسية، وعرض الإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية، وإبراز أنشطة وزارة الشباب والرياضة، والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

أفكار الشباب وعرض مقترحاتهم

وتم الاستماع إلى أفكار الشباب وعرض مقترحاتهم، بجانب عرض نماذج حية من الشباب وأعضاء البرلمان والتى تقلدت مناصب فى الدولة، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب والطلائع، وسند شباب الصعيد، وفريق yly، بحضور مندى عكاشه مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفي وكيل المديرية للرياضة، ومعاونى المديرية للرياضة والشباب.

كما تفقد الوفد بطولة الواعدين والموهوبين بشمال الصعيد للكاراتيه، والتى يشارك فيها 5 محافظات وهم الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد، وتقام بالصالة المغطاة باستاد المنيا بدأت أمس وتستمر على مدار اليوم، وتنفذ على مرحلتين، الأولى تصفيات من مواليد 2009 حتى 2012، والمرحلة الثانية مواليد 2007، 2008،وتأتى البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للكاراتيه بقيادة محمد دهراوى، والكابتن محمد حسن رئيس منطقة المنيا للكاراتيه.

خطة تكثيف الأنشطة بمراكز شباب المنيا

وتابع أعضاء اللجنة، خلال جولتهم بنادى المنيا الرياضي، تدريبات تنس الطاولة، والملاكمة، والمصارعة، بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، و الذى تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضي «الادارة العامة للموهبة»، ويعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية، وأحد أهم الأهداف الإستراتيجية للوزارة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وإعدادهم، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

وتضمنت خطة تكثيف الأنشطة بمراكز شباب المنيا، تنفيذ مهرجان الأنشطة الفنية، ومهرجان الفن التشكيلي، بمركز شباب مدينة المنيا (أ)، تشجيعاً للمواهب الفنية والثقافية، وإبراز دور وزارة الشباب والرياضة في السعي لبناء الشخصية المصرية متكاملة الجوانب الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والنفسية، وتم عرض المشغولات اليدوية الحرفية والتى تقدمها أندية الفتاه، وتدريب الحاسب الآلى لعدد 30 شابا وفتاه من أعضاء مراكز الشباب.

وشملت الزيارة تفقد مركز التخاطب والتكامل الحسي بمركز شباب ماقوسة، والذي يعد أحد مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد الخيرية، ضمن 3مراكز تم إنشاؤها بمحافظة المنيا، وتم تجهيزه بأحدث الأدوات والأجهزة المساعدة، ويستهدف ذوى القدرات الخاصة من حالات التخاطب وتنمية المهارات، وتعديل السلوك من جميع الأعمار، ويعالج مشكلات التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

كما تم تنفيذ أنشطة مشروع نادى القرن 21 بمركز شباب ماقوسة، للمرحلة العمرية من 8 حتى 18 عاماً، والتدريب على مهارات أساسيات الحاسب الآلى، وتم عمل تطبيق "أطباء المنيا" يحتوي على عناوين جميع الأطباء بمختلف تخصصاتهم بمحافظة المنيا، ويخدم المجتمع المحلي من خلال المستفيدين.

وحرصت اللجنة على متابعة المخيم الكشفي الدائم والمقام بمركز شباب ماقوسة، وعروض كشفية، لأعضاء الكشافة والأشبال البحرية، والزهرات، والمرشدات، وحصد مركز شباب مغاغة جوية والمرشدات والزهرات برجاية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتميز الكشفي المقام بمدينة الإسكندرية بأبو قير.

كما تابعت اللجنة، تدريبات برنامج «سفراء ضد الفساد» بمركز شباب ماقوسة، بمشاركة 30 سفيراً، بهدف تنمية الوعى لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعى، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية، بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية في الدولة المصرية، ومن المقرر أيضا تدريب 30 مستفيدا بمركز شباب تلة الفترة المقبلة ضمن البرامج التى يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، وكذلك متابعة مجموعة من البرامج للتوعية بأهمية الحياة السياسية ونماذج المحاكاة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان.