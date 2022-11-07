فيلم تسجيلي عبر «extra»: المستقبل سيكون شديد القتامة إذا استمر التغير المناخي

إذا لم يغير العالم مساره العبثي في سلوكياته البيئية ويضع حدًا للتغير المناخي والاحتباس الحراري، وإذا لم تتحد بلدان العالم، وإذا لم يغير مليارات البشر من عاداتهم السلبية سيكون المستقبل شديد القتامة للأجيال القادمة، وربما تتسارع النتائج السلبية الكارثية قريبًا.. بهذه العبارات التحذيرية بدأ الفيلم التسجيلي المذاع على فضائية «extra»، تحت عنوان «تغير المناخ- المستقبل.. حقائق ومخاطر».

ويضم الفيلم التسجيلي استغاثة العديد من البشر من مختلف بلدان العالم بمختلف لغاتهم عن التغيرات المناخية، فموجات الحر والجفاف وهطول الأمطار الشديد إضافة إلى الحرائق، و3 درجات من الاحتباس الحراري هي كارثة حقيقية، فتساءلت جين لونج، الأستاذة بالعلوم والتكنولوجيا بكاليفورنيا، كيف سيكون الحال عندما تكون درجات الحرارة 115 لمدة 3 أشهر؟.

استغاثات بكل لغات العالم من مخاطر التغيرات المناخية

وتابع ستيف باكالا: «عدم اليقين الذي يبقيني مستيقظًا طوال الليل هو ماذا لو نحن لا نفعل ما يكفي؟ وهناك وحش كامن خلف الباب وسيخرج فجأة إلى العالم بيننا».

أستاذة بهارفارد: نقص المحاصيل بسبب التغيرات المناخية سينتج عنه أعمال شغب

فيما أوضحت الأستاذة نعومي أورسكيس مؤرخة العلوم بجامعة هارفارد، أن تأثر المحاصيل الزراعية بالتغيرات المناخية سينتج عنه أعمال شغب بسبب نقص الغذاء، وهو ما سيترتب عليه زعزعة استقرار الحكومات، لافتة إلى أن استمرار الوضع الحالي يؤدي بنا إلى سيناريو خطير، وهو لجوء ملايين البشر بسبب المناخ.

وأكملت أورسكيس: أن عدم الاستقرار المتوقع نتيجة التغيرات المناخية، سيؤدي إلى زعزعة للاستقرار السياسي والثقافي والحضاري للدول بصورة كبيرة جدًا.