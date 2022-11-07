رئيس المجلس الرئاسي اليمني: نأمل دعم بلادنا في إعادة تنوعها البيئي

قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تعد إسهاما فاعلا من المملكة العربية السعودية، للتخفيف من حرارة كوكب الأرض، والتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعد هذه المبادرة، منصة تعاون إقليمي لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي، وتعد الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى خلق فرص تعاون بينية تتعدى الحدود، وتؤسس للسلام والتنمية بين شعوب المنطقة.

أضاف «العليمي»، خلال كلمته في فعاليات انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ، أنه يقف بأن هذه المبادرة ستعزز من فرص التعاون البينية، وتبني جسور العلاقة مع كل المنظمات الدولية المعنية وستكون منصة لنقل الخبرات والتجارب لحماية البيئة، وستعمل على تشجيع الابتكار وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، للحد من تدهور الأراضي والمساهمة في تحقيق أهدف التنمية المستدامة.

وتابع: «على الصعيد الوطني فإننا نأمل من هذه المبادرة أن تساعد بلادنا على إعادة تأهيل نظم التنوع الحيوي والنباتي للأراضي والغابات والغطاء الأخضر، الذي تعرض للتدهور جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتي أحرقت الأرض والنسل من خلال زراعة مئات الآلاف من الألغام البرية والبحرية وقطعت الأشجار وهجرت السكان مما شكل ضغطا إضافيا في التنوع الحيوي بشكل عام والنباتي بشكل خاص».

وواصل: «نحن اليوم نبارك للأشقاء في مصر نجاح قمة المناخ، كما نبارك للأشقاء في السعودية لانطلاق هذه المبادرة في نسختها الثانية، وهذا يدعونا للفخر بأن بلداننا العربية سارت تمتلك زمام المبادرات لإحداث تحولات فاعلة تساهم في تعافي كوكب الأرض».