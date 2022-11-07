الرئيس العراقي بقمة المناخ: نؤيد مقترح مصر بوقف الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنه يؤيد باسم جمهورية العراق، مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا، ووجه له الشكر على هذا المقترح.

وأضاف خلال كلمته على هامش قمة المناخ، «نشكر مصر لما بذلوه من جهد لنجاح المؤتمر، الذي يشكل علامة مهمة في مساعينا لمواجهة التحديات المناخ، والحرص على خلق استجابات البيئية الفعالة، تجاه ما يواجه الكوكب في التغيرات في المناخ، وما ينتج عن ذلك من آثار أخرى على الاقتصاد والصحة».

وتابع أن التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق، مشكلة المياه، وهذا ما قد يثير الدهشة فعلا، وما كان في فكرنا أن بلاد الرافدين، تواجه الشح في المياه بعد سنوات طويلة كانت مشكلة الفيضانات أساسية للسكان والزراعة والحياة.

واستطرد: «دفعت هذه الأزمة الجهات الحكومية، إلى تقنين السياسة الزراعية، وتقليصها في المناطق التي تعتمد على الزراعة، وهذا ما يلقي بظلاله على الأرزاق والمجتمع الزراعي وعموم السكان بالإضافة إلى ارتفاع التصحر والمظاهر البيئية الأخرى».