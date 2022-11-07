ماجد الحلفاوي صاحب مشروع «اكبسني»: صديق للبيئة ويعمل بالطاقة الشمسية

نحو 18 مشروعا ضمن المشروعات الخضراء تشارك بمؤتمر المناخ المقام في مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أن تقدم عدد من الأشخاص بأفكار مشروعاتهم الصغيرة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء والذكية، تمت تصفيتها من بين 162 شخصا وفكرة مشروع، وكان من بينها مشروع «اكبسني» للمشاركة في حل قضية المناخ.

مشروع «اكبسني» للحفاظ على البيئة

قال ماجد الحلفاوي مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات، وصاحب مشروع «اكبسني» للحفاظ على البيئة وتحقيق مكاسب اقتصادية، إن المشروع أو الاختراع هو عبارة عن شاحنة تدوير 6 أطنان من القمامة بالطاقة الشمسية، تعمل تحت شعار «دورها ووفرها».

وأوضح «الحلفاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان مهتما كثيرا باختيار اسم للمشروع يعبر عن هويته ويتكون من كلمة واحدة، مشيرا إلى أنه رأى كلمة «اكبسني» الأمثل لتسمية المشروع، «المشروع شبيه بمصنع متنقل داخل عربية نص نقل وبداخل الصندوق مكبس متنقل»، حسب تعبيره.

تزويد صندوق السيارة بالألواح الشمسية

وأضاف صاحب مشروع «اكبسني»، أن صندوق السيارة مغطى بالألواح الشمسية، التي تتولد منها الكهرباء من أجل تشغيل المكبس المتنقل داخل السيارة، موضحا أنه في حالة نفاد الكهرباء، وحدة الـ«هيدرونيك» تعمل على ربط المكبس بمحرك السيارة، أي يتم توليد الكهرباء تلقائيا في حالة استمرار تشغيل محرك السيارة.

«عملنا أبلكيشن على الموبايل ويمكن تحميله من أب ستور، حتى يمكن للمصانع المقدمة إليهم الخدمة التواصل مع السيارة وإمدادها بالمعلومات اللازمة مثل الكمية المطلوب كبسها والوقت والسعر والعنوان خاصة أنها مزودة بجي بي إس» حسب ما رواه «الحلفاوي»، مشيرا إلى أن السيارة تنقل حتى 4 أطنان من البلاستيك المكبوس وهي الحمولة التي تحتاج إلى 8 سيارات لنقلها.

الهدف من مشروع «اكبسني»

وأكد ماجد الحلفاوي أن الهدف من مشروع «اكبسني» توفير الكثير من المجهود على جامعي القمامة والمخلفات لإعادة تدويرها بشكل سريع، مضيفا أن تكلفة السيارة الواحدة تتجاوز المليون ونصف بالأجهزة المتواجدة بها، كما أن القائم على تنفيذ المشروع يمكن أن يحقق أهدافه الربحية ما بين العام والعام ونصف.