وزير البيئة العراقي لقناة القاهرة الإخبارية: نفتخر باختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ

أعرب الدكتور جاسم الفلاحي، وزير البيئة العراقي، عن فخره باختيار مصر لاستضافة قمة المناخ التي عادة ما تنظمها الدول الكبرى: «نثق تماما بقدرات الشعب المصري والقيادة المصرية؛ وهو تشريف وتكريم كبير للمنطقة العربية أن تحتضن مصر بما عرفنا عنها من كرم وحضارة وتاريخ، هذه القمة المهمة التي يشارك فيها أكثر من 125 زعيما ورئيس دولة».

العراق يشترك مع مصر في تحديات كبيرة

وأضاف خلال استضافته على هامش قمة المناخ، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة، والعراق يشترك مع مصر في تحديات كبيرة أهمها الأمن المائي: «الوفد العراقي قدم إلى المؤتمر بوفد كبير من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووفد شبابي بالتركيز على النساء».

التغير المناخي أصبح تحديا حقيقيا

وتابع: «التغير المناخي أصبح تحديا حقيقيا، وقبل سنوات وعقود من انتشار الحديث عن التغيرات المناخية والكثيرون كانوا يعتبرونه كلاما مترفعا للنخبة، لكن المواطن العادي في الوقت الحالي أصبح يلمس التأثير المتعاظم للتغيرات المناخية».

واستطرد: «وزارة البيئة العراقية دربت الوفد العراقي على مدى أكثر من عام للتعامل مع التغيرات المناخية، ونقدم ورقة عمل خلال القمة، ورئيس الجمهورية العراقي يترأس الوفد الرئاسي وأنا أترأس الوفد الفني منذ عام 2015 وهذه القمة يعول عليها كثيرا».