تلاميذ مدرسة بالمنيا يطلقون مبادرة توعوية عن المناخ بـ5 لغات

أطلق عدد من تلاميذ مدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات، مبادرة توعوية عن التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي والحفاظ علي الموارد الطبيعية، بـ5 لغات «العربية، الإنجليزية، الألمانية، الإندونسية، اليابانية».

وانطلقت المبادرة من داخل المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، التابع لوزارة التعليم، فرع المنيا الجديدة، وذلك دعما لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، حيث تضمنت المبادرة شرح وتعريف بالتغيرات المناخية، باللغات الخمس.

وألقت الدكتورة إيمان الكاشف، مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، الرسالة الأولى باللغة العربية، ثم ألقى الطالب «آسر محمد» نفس مضمون الرسالة باللغة الإنجليزية، والطالب «محمود» باللغة الألمانية، والطالب «محمد» باللغة اليابانية، والطالب «آسر خالد» باللغة الأندونسية.

دعم مؤتمر المناخ

وقالت الدكتورة إيمان الكاشف، مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا، إن هدف المبادرة التي شارك فيها عدد من تلاميذ المدارس، هو دعم مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر، من خلال شرح معنى التغير المناخي بـ5 لغات متنوعة، وقد تم شرح معنى التغير المناخي من داخل المركز الاستكشافي أولا باللغة العربية، ويعني تغير طويل المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس، ويرجع ذلك إلى حرق الوقود مثل الفحم والغاز والنفط.

أسباب تغير المناخ

كما تم استعراض أسباب تغير المناخ ومعظمها مرتبط بالأنشطة البشرية، وبينها إزالة وحرق الغابات واستخدام وسائل النقل ونفايات الطعام والطاقة، ومن آثار التغير المناخي الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميا ومنسوب مياه البحار، ويمكن مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال تقليل الغازات وانبعاثات الكربون التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، مع استخدام بدائل البلاستيك، والاعتماد على الأدوات القابلة للاستخدام عدة مرات.

يذكر أن قمة المناخ COP27 انطلقت بشرم الشيخ أمس الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 40 ألفا من جيع أنحاء العالم، و100 رئيس دولة وحكومة.