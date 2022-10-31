المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا.. 7 أهداف منها رعاية المبدعين

تعتني المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا، التابعة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بدعم وتنمية قدرات الطلاب المبدعين، من خلال إتاحة مصادر معرفية ومهارية لهم، في ضوء الإمكانات المتاحة والقواعد المنظمة.

مشروع علمي يؤسس لجيل قادر على الإبداع

وقالت الدكتورة إيمان الكاشف، مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المركز يعد مشروعا قوميا علميا يتبع وزارة التعليم من الناحية الفنية من خلال المركز الرئيسي بالقاهرة، ومقره حدائق القبة، كما يتبع مديرية التربية والتعليم بالمنيا إداريا، ويشرف عليه وكيل وزارة التعليم بالمحافظة بشكل مباشر لكي يتحقق التواصل والتكامل والترابط بين الإدارات المعنية، بذات النشاط لخلق جيل قادر علي الإبداع والإنتاج والتواصل المبني على المعرفة والعلم.

وأضافت «الكاشف»، أن المركز يستقبل زيارات المدارس بمراحل التعليم المختلفة والجمعيات الأهلية في محافظة المنيا، لاكتشاف المواهب خلال تلك الزيارات، ويهتم بالتواصل مع الموهوبين وتنمية قدراتهم حتى يستفيد أكبر عدد من الطلاب من أنشطة المركز، لتعميم الهدف ونشر الفكرة وتصعيد أعمال الموهوبين لمستويات أعلى، ومن ثم الاشتراك في المسابقات المحلية والدولية المختلفة، وكذلك استقبال المهرجانات والمسابقات في شتى المجالات.

7 أهداف للمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

وأوضحت «الكاشف»، أن المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا تعد محمية لرعاية المبدعين والمبتكرين، حيث تسعى لخلق جيل من المبدعين قادر على الإبداع والإنتاج والعمل، ويؤهل المبتكر ليكون مثالا وقدوة وأكثر استمتاعا بموهبته وأكثر نفعا لنفسه ولمن حوله، حيث يعمل علي تحقيق 7 أهداف هي:

1- غرس التفكير العلمي عن طريق استثارة التساؤل والبحث.

2- تأكيد مفهوم التواصل عبر تاريخ العلم.

3- تنمية الشخصية المبتكرة من خلال أنشطة المركز وبرامجه.

4- إبراز قدرة المصريين على الريادة.

5- اكتشاف الطلبة الموهوبين والمبدعين في الأنشطة المختلفة.

6- غرس التوعية المجتمعية وتنمية روح الإبتكار.

7- الممارسة العملية التي تسبق النظريات والقوانين.