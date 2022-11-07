أستاذ مناخ بجامعة الزقازيق لقناة الحياة: الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر على الظواهر الجوية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق ونائب رئيس هيئة الأرصاد سابقا، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أمام ملوك وقادة الدول المشاركة في قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ مهمة ومؤثرة، وأشار خلالها للأزمة الروسية الأوكرانية الجارية حاليا، وشدد على ما ستؤدي به تلك الأزمة تجاه الظواهر الجوية.

قطب: يجب وقف الأزمة الروسية الأوكرانية ووقف الانبعاثات الكربونية

وأضاف «قطب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه على قادة العالم العمل على وقف الأزمة الروسية الأوكرانية ووقف الانبعاثات الكربونية، لأنه لا توجد أي دولة حول العالم تستطيع وحدها مجابهة التغيرات المناخية الحادة والعنيفة الحالية.

قطب: فيه عنف في الظواهر الجوية

واستطرد: «فيه عنف في الظواهر الجوية، وبالتالي على قادة العالم التنفيذ بوقف الأزمة والانبعاثات الكربونية، ودول العالم لازم يقفوا يد واحده في مجابهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع درجة الحرارة، والأعاصير هتضرب الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما تضرب مصر، وبالتالي فعنف الأعاصير هيكون أعنف على الولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح أن المسؤول رفيع المستوى الذي حضر من أمريكا جون كيري ستكون له كلمة في تنفيذ التعهدات التي نصت عليها القرارات السابقة ومنها القمة الماضية التي عقدت في جلاسكو بالمملكة البريطانية، «كل المؤتمرات خرجت بقوانين ولوائح على الورق بدون تنفيذ».