نادية الجندي تتجه إلى السعودية لاستلام تكريمها غدا: لم أقدم عملا سهلا

تستعد الفنانة نادية الجندي لمغادرة القاهرة، غدا، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لاستلام تكريمها من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته الـ22.

سينطلق المهرجان العربي للاذاعة والتليفزيون الذي ستكرم فيه الفنانة نادية الجندي في مدينة الرياض، في الفترة بين الأربعاء 9 نوفمبر، وحتى الأحد الموافق 12 نوفمبر.

تكريم نادية الجندي في المملكة العربية السعودية

وعبرت الفنانة نادية الجندي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنها لم تقدم عملا واحدا سهلا خلال مسيرتها الفنية، وكانت كلها أعمال ثقيلة وذو قيمة.

كما كشفت الفنانة نادية الجندي، عن حماسها لمقابلة الجمهور السعودي، الذي تعتز به وتحبهم لأنهم يقدرون الفن ومتابعون جيدون لأعمالها، التي قدمها على مدار مسيرتها الفنية.

يذكر أنه كان واحدا من الأعمال التي قدمتها الفنانة نادية الجندي مؤخرا، مسلسل سكر زيادة، التي قدمته مع عدد كبير من الفنانين من بينهم نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم أحمد السقا وعبد الباسط حمودة وآخرين.