مدير «المركز المصري للدراسات» لقناة الحياة: العالم رحب بدعوة الرئيس لإنهاء الأزمة الأوكرانية

نشرت فضائية «الحياة»، فيديو جديد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للعميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قال فيه إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعالم كله، بضرورة إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، لما لها من مشكلات عدة على دول العالم، لاقت استقبال وردود أفعال إيجابية للغاية من القادة العرب والأجانب المشاركين في القمة.

عكاشة: دعوة الرئيس السيسي لاقت استقبال إيجابي للغاية

واستطرد: أن «بنقل من موقع الحدث من مدينة شرم الشيخ وخارج القاعات، دعوة الرئيس السيسي، لاقت استقبال إيجابي للغاية، وفتحت طاقة إيجابية أمام الكثير من القادة العرب والأجانب وغيرهم من المتابعين، والجميع تلقي الدعوة بتقدير وترحيب كبير جدا».