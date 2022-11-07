السيسي لـ رئيسة وزراء إيطاليا: علاقاتنا تاريخية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تطلعه لأن تمثل زيارة جورجا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، إلى مصر قوة دفع جديدة لتطوير العلاقات المستندة إلى روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية، وذلك خلال لقائه بها على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP27».

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها فى أعمال قمة المناخ، مجددا التهنئة على توليها مهام منصبها.

ميلوني مصر شريك رائد للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية حرص بلادها على توثيق التعاون الثنائى مع مصر، بما يفتح الآفاق للبناء، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، نظراً لما تمثله مصر بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية كدعامة محورية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط.

وتمت مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والتعاون الصناعى والتعاون فى ملف الطاقة، خاصة من خلال الشراكة مع شركة «إينى» فى مجال الغاز الطبيعى، مع إمكانية النظر فى تنفيذ الربط الكهربائى مع إيطاليا.

تبادل الرؤى حول تنسيق الجهود بين إيطاليا ومصر

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول تنسيق الجهود بين إيطاليا ومصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بجهود مصر التى أسهمت فى منع خروج أى قارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016.

وأضاف «راضى» أن اللقاء استعرض آخر تطورات القضايا المتعلقة بأمن البحر المتوسط، لا سيما الملف الليبى، وقضية الطالب الإيطالى «ريجينى»، والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة.