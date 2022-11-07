اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «قمة التنفيذ» Implementation Summit
كتب:
محمد عزالدين
09:00 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 8 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
وإليكم أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«قمة التنفيذ» Implementation Summit
-«أنقذوا الأرض» Save the earth
-الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية لقمة المناخ: حان الوقت لإنهاء معاناة الأرض
-الملايين يعانون من كوارث مناخية تخلف آلاف الضحايا والمصابين والنازحين والخسائر بالمليارات
-أثق في إدراككم لأهمية هذه اللحظة المصيرية من عمر الكوكب.. وعلينا توحيد جهود المواجهة
- محمد بن زايد: يجب البحث عن حلول لوقف خسائر المناخ.. وتوجيه 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة
- «ماكرون»: أدعو الأثرياء للوفاء بالتزاماتهم تجاه الفقراء.. والتعهدات يجب أن تصل إلى 100 مليار دولار
- أمين عام الأمم المتحدة: احتياجات التكيف يجب أن تنمو إلى 300 مليار دولار سنويا
- رئيس وزراء بريطانيا الأسبق يشكر مصر على دعمها وجهودها في قضية تغير المناخ ويصف القمة: «مهمة لإنقاذ الإنسانية»
- «أوقفوا الحرب» stop the war
- «السيسي»: يوجه نداء عالميا لـ«قادة العالم»: أوقفوا الحرب «الروسية - الأوكرانية»
- الجميع يعاني اقتصاديا بسبب الحرب وأدعو باسمي واسمكم لوقف «الخراب والقتل»
- ترحيب دولي واسع بدعوة مصر.. وسياسيون روس وأوكرانيون: خطوة مهمة على طريق إنهاء الحرب
- رئيس دولة الإمارات لـ «السيسي»: نحن معك في الدعوة.. ونحتاج للسلام ووقف العنف
-الرئيس العراقي يعلن تأييد المقترح المصري بإنهاء الأزمة التي يعاني بسببها غالبية دول العالم
-«جونسون»: قلق بسبب الحرب وما تمثله من ضغوط اقتصادية وسياسية على الشعوب
- خبراء يشيدون بالدعوة: نراهن على دور مصر في حل الأزمة الحالية والدعوة نداء سلام عالمي
الصفحة الثانية
- لأول مرة في قمة المناخ.. مظاهرات لحماية «ثروات أفريقيا»
- إطلاق منصة شباب العالم في المنطقة الخضراء.. تتضمن 34 فعالية بين جلسات وورش عمل وقصص نجاح لمشاريع بيئية
-«فاطمة» تبدأ رحلتها لشرم الشيخ من أول مستشفى بالطاقة المستدامة
-التحطيب والسمسمية هدية لضيوف القمة «القوى الناعمة حاضرة»
-مطربة بريطانية تطرح أغنية عن التغير المناخي احتفاء بتنظيم مصر للقمة
الصفحة الثالثة
-«السيسي» من مدينة السلام: أنقذوا الأرض وأوقفوا الحرب
-«السيسي» لضيوف القمة: حان الوقت لإنهاء معاناة الأرض
-الرئيس: شرم الشيخ أولى المدن المصرية في التحول الأخضر.. ونحتاج إلى إطلاق مبادرات طموحة للتمويل والتكيف مع التغيرات المناخية
-الملايين يعانون من كوارث مناخية تخلف آلاف الضحايا والمصابين والنازحين وخسائر بالمليارات
الصفحة الرابعة
-«بن زايد» يؤيد دعوة «السيسي» لحل الأزمة الأوكرانية: نحن معك ونحتاج للسلام ووقف العنف
-أمين عام «الأمم المتحدة»: احتياجات التكيف يجب أن تنمو إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول 2030 وخلال عدة أيام يتخطى سكان الأرض الـ 8 مليارات نسمة
الصفحة الخامسة
- قمة عربية لتعزيز مبادرة «شرق أوسط أخضر»
- الرئيس السيسي: هدفنا تعزيز عمل المناخ العالمي.. وولي العهد السعودي: نستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر
-«السيسي» لرئيسة وزراء إيطاليا: علاقتنا تاريخية
-«ماكرون»: أدعو الأثرياء للوفاء بالتزاماتهم تجاه الفقراء.. والتعهدات يجب أن تصل إلى 100 مليار دولار
- رئيس السنغال: القمة فرصة تحول تاريخية وأفريقيا ستبدأ بالتغيير
الصفحة السادسة
-«السيسي» يطلق نداء عالميا لحل أزمة روسيا وأوكرانيا: أوقفوا الحرب
-ترحيب دولي كبير بالمبادرة المصرية.. والرئيس العراقي يعلن تأييدها.. وسياسيون عرب: تعكس حرص «القاهرة» على إنهاء معاناة الشعوب
-خبراء: المبادرة تفتح الطريق للسلام العالمي وإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة
- وأوكرانيون وروس: الدعوة خطوة مهمة انتظرناها.. ونتائجها تصب في مصلحة الجميع
الصفحة السابعة
-«الاتصالات» تعد البنية التحتية وتنظم المسابقات لإيجاد أفضل الحلول لمواجهة تغير المناخ.. والبريد المصري يصدر طابعا تذكاريا لتوثيق الحدث
-«الوطن» داخل فرع «أورنج مصر» في شرم الشيخ.. متحف صغير للمستقبل الأخضر
-مجموعة «بنية»: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 150 مليون دولار
-بنك مصر يوقع عقد قرض مع «ماونتن فيو» بـ 750 مليون جنيه
-«فيكسد جروب» تعلن استراتيجيتها للمشاركة في المشروعات القومية
-الرئيس التنفيذي لـ«إلكتروكس مصر»: نصدر منتجاتنا إلى 25 دولة.. وحققنا خطوات واضحة لتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية
الصفحة الثامنة
-«البرنامج الرئاسي».. كلمة السر
-200 شاب وفتاة يشاركون في تنظيم قمة المناخ