اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «قمة التنفيذ» Implementation Summit

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 8 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

وإليكم أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«قمة التنفيذ» Implementation Summit

-«أنقذوا الأرض» Save the earth

-الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية لقمة المناخ: حان الوقت لإنهاء معاناة الأرض

-الملايين يعانون من كوارث مناخية تخلف آلاف الضحايا والمصابين والنازحين والخسائر بالمليارات

-أثق في إدراككم لأهمية هذه اللحظة المصيرية من عمر الكوكب.. وعلينا توحيد جهود المواجهة

- محمد بن زايد: يجب البحث عن حلول لوقف خسائر المناخ.. وتوجيه 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة

- «ماكرون»: أدعو الأثرياء للوفاء بالتزاماتهم تجاه الفقراء.. والتعهدات يجب أن تصل إلى 100 مليار دولار

- أمين عام الأمم المتحدة: احتياجات التكيف يجب أن تنمو إلى 300 مليار دولار سنويا

- رئيس وزراء بريطانيا الأسبق يشكر مصر على دعمها وجهودها في قضية تغير المناخ ويصف القمة: «مهمة لإنقاذ الإنسانية»

- «أوقفوا الحرب» stop the war

- «السيسي»: يوجه نداء عالميا لـ«قادة العالم»: أوقفوا الحرب «الروسية - الأوكرانية»

- الجميع يعاني اقتصاديا بسبب الحرب وأدعو باسمي واسمكم لوقف «الخراب والقتل»

- ترحيب دولي واسع بدعوة مصر.. وسياسيون روس وأوكرانيون: خطوة مهمة على طريق إنهاء الحرب

- رئيس دولة الإمارات لـ «السيسي»: نحن معك في الدعوة.. ونحتاج للسلام ووقف العنف

-الرئيس العراقي يعلن تأييد المقترح المصري بإنهاء الأزمة التي يعاني بسببها غالبية دول العالم

-«جونسون»: قلق بسبب الحرب وما تمثله من ضغوط اقتصادية وسياسية على الشعوب

- خبراء يشيدون بالدعوة: نراهن على دور مصر في حل الأزمة الحالية والدعوة نداء سلام عالمي

الصفحة الثانية

- لأول مرة في قمة المناخ.. مظاهرات لحماية «ثروات أفريقيا»

- إطلاق منصة شباب العالم في المنطقة الخضراء.. تتضمن 34 فعالية بين جلسات وورش عمل وقصص نجاح لمشاريع بيئية

-«فاطمة» تبدأ رحلتها لشرم الشيخ من أول مستشفى بالطاقة المستدامة

-التحطيب والسمسمية هدية لضيوف القمة «القوى الناعمة حاضرة»

-مطربة بريطانية تطرح أغنية عن التغير المناخي احتفاء بتنظيم مصر للقمة

الصفحة الثالثة

-«السيسي» من مدينة السلام: أنقذوا الأرض وأوقفوا الحرب

-«السيسي» لضيوف القمة: حان الوقت لإنهاء معاناة الأرض

-الرئيس: شرم الشيخ أولى المدن المصرية في التحول الأخضر.. ونحتاج إلى إطلاق مبادرات طموحة للتمويل والتكيف مع التغيرات المناخية

-الملايين يعانون من كوارث مناخية تخلف آلاف الضحايا والمصابين والنازحين وخسائر بالمليارات

الصفحة الرابعة

-«بن زايد» يؤيد دعوة «السيسي» لحل الأزمة الأوكرانية: نحن معك ونحتاج للسلام ووقف العنف

-أمين عام «الأمم المتحدة»: احتياجات التكيف يجب أن تنمو إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول 2030 وخلال عدة أيام يتخطى سكان الأرض الـ 8 مليارات نسمة

الصفحة الخامسة

- قمة عربية لتعزيز مبادرة «شرق أوسط أخضر»

- الرئيس السيسي: هدفنا تعزيز عمل المناخ العالمي.. وولي العهد السعودي: نستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر

-«السيسي» لرئيسة وزراء إيطاليا: علاقتنا تاريخية

-«ماكرون»: أدعو الأثرياء للوفاء بالتزاماتهم تجاه الفقراء.. والتعهدات يجب أن تصل إلى 100 مليار دولار

- رئيس السنغال: القمة فرصة تحول تاريخية وأفريقيا ستبدأ بالتغيير

الصفحة السادسة

-«السيسي» يطلق نداء عالميا لحل أزمة روسيا وأوكرانيا: أوقفوا الحرب

-ترحيب دولي كبير بالمبادرة المصرية.. والرئيس العراقي يعلن تأييدها.. وسياسيون عرب: تعكس حرص «القاهرة» على إنهاء معاناة الشعوب

-خبراء: المبادرة تفتح الطريق للسلام العالمي وإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة

- وأوكرانيون وروس: الدعوة خطوة مهمة انتظرناها.. ونتائجها تصب في مصلحة الجميع

الصفحة السابعة

-«الاتصالات» تعد البنية التحتية وتنظم المسابقات لإيجاد أفضل الحلول لمواجهة تغير المناخ.. والبريد المصري يصدر طابعا تذكاريا لتوثيق الحدث

-«الوطن» داخل فرع «أورنج مصر» في شرم الشيخ.. متحف صغير للمستقبل الأخضر

-مجموعة «بنية»: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 150 مليون دولار

-بنك مصر يوقع عقد قرض مع «ماونتن فيو» بـ 750 مليون جنيه

-«فيكسد جروب» تعلن استراتيجيتها للمشاركة في المشروعات القومية

-الرئيس التنفيذي لـ«إلكتروكس مصر»: نصدر منتجاتنا إلى 25 دولة.. وحققنا خطوات واضحة لتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية

الصفحة الثامنة

-«البرنامج الرئاسي».. كلمة السر

-200 شاب وفتاة يشاركون في تنظيم قمة المناخ