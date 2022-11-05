اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من مصر «العالم بيتكلم أخضر»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 6 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- من مصر.. «العالم بيتكلم أخضر»

- اليوم.. انطلاق قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» في شرم الشيخ

الصفحة الثانية

- مصر بتتكلم أخضر

- «الوعي».. تخيل مصر بدون الاستعداد لتغير المناخ وأثره على المواطنين؟

- «حياة كريمة».. هل تفلح التنمية دون استدامة وبمعايير دولية؟

- «المباني الخضراء».. من يسدد فواتير المياه والكهرباء والصيانة ويوفر الطاقة؟

- الطاقة الشمسية.. ماذا لو لم تبدأ الحكومة بنفسها؟

- تقليل التلوث.. متى تصبح النجتمعات الجديدة «صحية وآمنة»؟

الصفحة الثالثة

- العالم في شرم الشيخ «إنفوجراف»

- استعدادات رفيعة المستوى لاستضافة ضيوف قمة المناخ

الصفحة الرابعة

- مصر.. المواجهة بالتنمية «ملف خاص»

- مصر واجهة «العمل المناخي»

- مكاسب مضمونة لـ «شرم الشيخ» أبرزها «جذب الاستثمار»

- مشروعات عملاقة في الصناعة والزراعة والنقل والطاقة: تنمية «صديقة للبيئة»

- رئيس «خطة النواب»: 50% من استثماراتنا خضراء.. ومؤسسات دولية تتحمل نفقات القمة

- فخري الفقي: دور مهم للقطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء الذكية والطاقة المتجددة

الصفحة الخامسة

- «قمة» التخطيط الجيد والقضايا المُلحة

- خبراء: تنسيق فعّال وجدول أعمال منظم وحضور كبير لقادة الدول

- مبادرة مصرية لمراقبة المياه.. وخبراء: نحتاج لاستبدال «أنانية الاستحواذ» بـ«اقتسام المنافع»

- خبير زراعي: مطلوب «ممر سريع» لعبور الأزمة العالمية وحماية الأمن الغذائي

- د. أحمد أبواليزيد: تحديث عاجل للبنية التشريعية لجذب الشركات الزراعية وتخطي أزمة ارتفاع مدخلات الإنتاج

الصفحة السادسة

- الجفاف يفترس أوروبا والأمل في «قمة إنقاذ العالم» بشرم الشيخ

- القارة العجوز تحت رحمة أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام.. و«المرصد الأوروبي»: 60% من أوروبا وبريطانيا يعانون منها.. وانحسار الأنهار يكشف عن كنوز غارقة

- أجمدة الأيام المخصصة لمناقشة قضايا المناخ

- د. علاء النهري: العودة إلى الفحم بسبب الأزمة الروسية خطر على العالم

- نائب رئيس «علوم الفضاء»: مصر تواجه تغير المناخ بتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة

الصفحة السابعة

- التمويل.. كلمة السر في تحدي «المناخ»

- دول العالم تنتظر 90 تريليون دولار خلال 15 عاما

- خبراء: «شرم الشيخ» فرصة ذهبية لإنقاذ أفريقيا حتى عام 2030

- «عبدالعاطي»: انعقاد «COP27» في مصر يمنحها قوة لإنجاز مصالح القارة

- ممثل أفريقيا بـ«الأمم المتحدة»: مصر طرحت 7 مبادرات للقارة تشمل «الغذاء والطاقة وحياة كريمة وأفريقيا بلا مخلفات»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين

- محميات مصر «شوف الطبيعة واتعلم»

- 30 حائط صد أمام «تغير المناخ» في مصر: «محروسة بسيف شاطر»