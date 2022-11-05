اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من مصر «العالم بيتكلم أخضر»
كتب:
محمد عزالدين
07:30 م | السبت 05 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 6 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- من مصر.. «العالم بيتكلم أخضر»
- اليوم.. انطلاق قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» في شرم الشيخ
الصفحة الثانية
- مصر بتتكلم أخضر
- «الوعي».. تخيل مصر بدون الاستعداد لتغير المناخ وأثره على المواطنين؟
- «حياة كريمة».. هل تفلح التنمية دون استدامة وبمعايير دولية؟
- «المباني الخضراء».. من يسدد فواتير المياه والكهرباء والصيانة ويوفر الطاقة؟
- الطاقة الشمسية.. ماذا لو لم تبدأ الحكومة بنفسها؟
- تقليل التلوث.. متى تصبح النجتمعات الجديدة «صحية وآمنة»؟
الصفحة الثالثة
- العالم في شرم الشيخ «إنفوجراف»
- استعدادات رفيعة المستوى لاستضافة ضيوف قمة المناخ
الصفحة الرابعة
- مصر.. المواجهة بالتنمية «ملف خاص»
- مصر واجهة «العمل المناخي»
- مكاسب مضمونة لـ «شرم الشيخ» أبرزها «جذب الاستثمار»
- مشروعات عملاقة في الصناعة والزراعة والنقل والطاقة: تنمية «صديقة للبيئة»
- رئيس «خطة النواب»: 50% من استثماراتنا خضراء.. ومؤسسات دولية تتحمل نفقات القمة
- فخري الفقي: دور مهم للقطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء الذكية والطاقة المتجددة
الصفحة الخامسة
- «قمة» التخطيط الجيد والقضايا المُلحة
- خبراء: تنسيق فعّال وجدول أعمال منظم وحضور كبير لقادة الدول
- مبادرة مصرية لمراقبة المياه.. وخبراء: نحتاج لاستبدال «أنانية الاستحواذ» بـ«اقتسام المنافع»
- خبير زراعي: مطلوب «ممر سريع» لعبور الأزمة العالمية وحماية الأمن الغذائي
- د. أحمد أبواليزيد: تحديث عاجل للبنية التشريعية لجذب الشركات الزراعية وتخطي أزمة ارتفاع مدخلات الإنتاج
الصفحة السادسة
- الجفاف يفترس أوروبا والأمل في «قمة إنقاذ العالم» بشرم الشيخ
- القارة العجوز تحت رحمة أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام.. و«المرصد الأوروبي»: 60% من أوروبا وبريطانيا يعانون منها.. وانحسار الأنهار يكشف عن كنوز غارقة
- أجمدة الأيام المخصصة لمناقشة قضايا المناخ
- د. علاء النهري: العودة إلى الفحم بسبب الأزمة الروسية خطر على العالم
- نائب رئيس «علوم الفضاء»: مصر تواجه تغير المناخ بتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة
الصفحة السابعة
- التمويل.. كلمة السر في تحدي «المناخ»
- دول العالم تنتظر 90 تريليون دولار خلال 15 عاما
- خبراء: «شرم الشيخ» فرصة ذهبية لإنقاذ أفريقيا حتى عام 2030
- «عبدالعاطي»: انعقاد «COP27» في مصر يمنحها قوة لإنجاز مصالح القارة
- ممثل أفريقيا بـ«الأمم المتحدة»: مصر طرحت 7 مبادرات للقارة تشمل «الغذاء والطاقة وحياة كريمة وأفريقيا بلا مخلفات»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين
- محميات مصر «شوف الطبيعة واتعلم»
- 30 حائط صد أمام «تغير المناخ» في مصر: «محروسة بسيف شاطر»