أستاذ الاقتصاد البيئي: كلمة السيسي خاطبت العقل والقلب لمواجهة تغيرات المناخ

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ مقسم إلى جزأين: الجزء الأول هو خطاب من العقل إلى العقل مخاطبًا ضمير المجتمع الدولي، حيث خاطب الرئيس السيسي بالعقل المجتمع الدولي ككل، قادة ورؤساء وملوك وممثلي 197 دولة، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس السيسي قوية وتخاطب العقل في ضرورة وجود وقفة مع النفس لتعديل المسار، ونعود لبداية حقيقية لمكافحة ومواجهة التغيرات المناخية، كونه حث للأجيال القادمة.

خطاب الرئيس ينقسم لمخاطبة القلب والعقل لمواجهة التغيرات المناخية

وأضاف سرحان، في حوار على هامش مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ على فضائية «extra news»، أن خطاب الرئيس السيسي تضمن ضرورة التكاتف والتعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة لخطر الذي يداهم المجتمع الدولي بهذا الشكل وبهذه الصورة، لافتًا إلى أن الجزء لثاني من الخطاب لم يكن مكتوبا وإنما كان من القلب إلى القلب، حيث تحدث فيها الرئيس الإنسان الذي أشار إلى أن الحرب الحقيقية ينبغي أن توجه ضد التغيرات المناخية، أما وجود الحروب الأخرى فهي تستنزف الكثير من الموارد، كونها توجه العالم إلى طريق آخر غير الذي يجب أن نكون عليه وهو المسار الحقيقي الذي نواجه به التغيرات المناخية.

على العالم أن ينتبه للحرب الحقيقية في مواجهة التغيرات المناخية

وأوضح أستاذ اقتصاديات البيئة أن خطاب الرئيس أشار إلى أنه إذا لم يولي العالم انتباها إلى الحرب الحقيقية في مواجهة التغيرات المناخية وأن يتعاون معًا لبذل الجهود فإنه لن تكون هناك حياة على ظهر كوكب الأرض لإقامة المزيد من الحروب الأخرى، مشيدًا بدعوة الرئيس السيسي للحفاظ على الموارد والأصول للأجيال القادمة مع العمل على تنميتها والحفاظ عليها.