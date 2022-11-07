تكريم معلم بالغردقة بممر شرفي طوله نصف متر: «سعادتي لا توصف»

«سعادتي لا توصف».. بهذه الكلمات بدأ أحمد حربي، مدير مدرسة شدوان بالغردقة، كلماته في حديثه لـ «الوطن»، عقب مشهد تكريمه من طلاب المدرسة الذين فاجئوه بممر شرفي طوله حوالي نصف كيلوا مترا بداية من دخوله باب المدرسة إذ اصطف الطلاب في كل أرجاء المدرسة يصفقون له حاملين أعلام مصر فيما أطلقت أسر الطلاب الزغاريد وسط تهليل وفرحة المدرسين بحضور قيادات التعليم بإدارة الغردقة التعليمية ووكيل وزارة الإسكان التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

تكريم مدرس بالغردقة

أوضح أحمد حربي، مدير مدرسة شدوان بالغردقة، أنه كان يعمل بمهنة التعليم منذ 32 عامًا، وقضى أوقات بين جدران المدرسة أكثر من أوقاته في المنزل، حيث جرى تكريمه من قبل وزير التربية والتعليم في مسابقة التميز من أفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في يوم «تكريم المعلم».

ممر شرفي

وأضاف أنه يقدم الشكر لقيادات تعليم البحر الأحمر وعلى رأسهم هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومدير إدارة الغردقة التعليمية على تكريمه داخل مدرسته في الغردقة، كما وجه الشكر للطلاب الذين فاجئوه بممر شرفي أثناء دخوله المدرسة في الصباح، مؤكدًا أنها مشاعر رائعة من الطلاب، لافتًا إلى أن روعة الحب التي تجمعه مع الطلاب ليست وليدة اليوم «هو عمل وسيمفونية حب نعزفها معا».