سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ نشأت الديهي: مصر لديها وعي بعلاقة الإنسانية بالطبيعية

قالت السفيرة سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، ومصممة الجناح المصري بـ«COP 27»، إن الجناح المصري يهدف للتعبير عن رسالة الدولة المصرية في قمة المناخ.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي في تغطية خاصة لفعاليات قمة المناخ على فضائية «TEN»، أن الجناح المصري يدل على أن الدولة المصرية لديها وعي منذ القدم بعلاقة الإنسانية بالطبيعة.

البطوطي: الجناح المصري شفاف ليعبر عن ترحيبه بجميع الضيوف

وأوضحت أن الجناح المصري شفاف لكي يعبر عن ترحيبه بجميع الضيوف، مشيرة إلى ان الجناح يحتوي على قاعات لتوقيع العقود، ويحتوي على مكتب لرئيس الوزراء.

الجناح رسالة بأن مصر تحمي الطبيعة

وأشارت إلى أن الجناح مبني على التراث المعماري المصري، حيث يحتوي على «المشربية» كرمز للثقافة المصرية، ويحتوي أيضا على شجرة «مريم» التي تنبت في سيناء، ويحتوي على النشيد الوطني للقوات المسلحة للشاعر فاروق جويدة، معقبًا: «الجناح يرسل رسالة بأن مصر تحمي الطبيعة».