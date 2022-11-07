«العمارة المصرية» موضوع ندوة مسرح الهناجر يوم الجمعة المقبل

نشرت صفحة «القاهرة عنواني»، منشورا جديدا لها لتعلن تخصيص ندوة يوم الجمعة المقبل، الساعة السادسة مساءً في مسرح الهناجر عن العمارة المصرية، والحضور سيكون مجانا.

هدية كبيرة من العالم الكبير الدكتور نزار الصياد

وكتبت الصفحة: «من المفاجآت اللطيفة التي نعلن عنها مع اقتراب لقاء أرواح في المدينة السادس يوم الجمعة 11 نوفمبر في سينما الهناجر تلك الهدية الكبيرة من العالم الكبير دكتور نزار الصياد الذي اختص أرواح في المدينة بعرض فيلمه العلمي المهم القاهرة المتخيلة».

واستطرد: «الفيلم أنتجته في الولايات المتحدة قبل ربع قرن في نسخة باللغة الإنجليزية باستخدام الجرافيك لعمل محاكاة واقعية حيث أعاد بناء القاهرة في العصر الفاطمي وفق الخرائط و المعلومات التي وصلت لنا من كتابات الرحالة و المؤرخين، بمعنى أبسط سنصحبكم في شوارع القاهرة الفاطمية قبل التأثيرات الأيوبية والمملوكية والعثمانية وما تلى تلك العصور من مباني».

القاهرة عنواني مشروع لعرض معالم القاهرة

وتابع: «سنراها كما بناها جوهر الصقلبي و بدر الدين الجمالي بعده، سنرى ميدان بين القصرين العظيم و نتجول فيه كما سنسمع وصف الرحالة وعلماء التاريخ للقاهرة في هذا الزمان البعيد، والمفاجأة الأخرى أن مشروع (القاهرة عنواني) تطوع بإنتاج ترجمة صوتية عربية بصوت دكتور نزار الصياد حيث يعرض هذا الفيلم لأول مرة بنسخة عربية من خلال اللقاء السادس من سلسلة أرواح في المدينة».