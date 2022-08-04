كشف غموض مصرع خفير مزرعة بطلقات نارية في القناطر.. محاولة سرقة

أمرت أجهزة التحقيق بمحافظة القليوبية بحبس شخصين 4 أيام، لاتهمامهما بقتل خفير خصوصي خلال محاولة سرقة، حيث حاول المتهمان سرقة المزرعة التي يعمل بها المجني عليه وفرا هاربين حتى تم إلقاء القبض عليهما، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

ضبط الجناة في مقتل خفير القناطر

وألقت أجهزة الأمن في مركز شرطة القناطر الخيرية القبض على شخصين، أطلقا الرصاص على حارس خصوصي اعترضهما أثناء قيامهما بمحاولة سرقة بعض المتعلقات من مكان يقوم بحراسته بدائرة المركز، حيث قام أحدهما بإطلاق الرصاص علية فأرداه قتيلا في الحال، ونُقلت جثته لأحد المستشفيات، وحُرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهما والتصريح بدفن الجثة.

العثور على جثة خفير بالقناطر

وتلقى المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية إشارة من أحد المستشفيات، يفيد وصول جثة حارس خصوصي بها عياران ناريان بالرأس والصدر، وتم إخطار مدير أمن القليوبية.

وتبين أنه أثناء تواجد المجني عليه بعمله كحارس بحديقة موالح ملك أحد الأشخاص بذات الناحية، شاهد بعض شخصين حال شروعهما في سرقة بعض الزوايا الحديدية من داخل الحديقة، فحاول منعهما واعتراضهما فأطلق أحدهما أعيرة نارية من بندقية آلية فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة في الجريمة، وحُرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.