أطفال الوادي الجديد يدعمون مؤتمر COP27 بلوحات فنية: معا لمستقبل أخضر

تزامناً مع عقد قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أطلق مجموعة من أطفال محافظة الوادي الجديد بمراحل تعليمية مختلفة مبادرة لرسم عدد من اللوحات الفنية المعبرة عن دعمهم الكامل لمؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مصر بحضور بمشاركة أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم.

كادي مصطفى، إحدى أطفال محافظة الوادي الجديد الداعمين لمؤتمر قمة المناخ، وجهت رسالة من تحت اشعة الشمس المشعة وذلك دعما للقمة قائلة: «إنني أوجه رسالة من تحت الشمس المشعة، من محافظة الوادي الجديد وتحديدا من مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية، ومن تحت سماء المحافظة الصافية ونخيلها المثمر من الواحة الخضراء في قلب الرمال من أرض محافظة الوادي الجديد».

رسالة سلام من أطفال الوادي الجديد إلى مدينة السلام

وأضافت الطفلة: «أرسل رسالة سلام إلى مدينة السلام لدعم القمة الدولية قمة المناخ cop27 لعام 2022 لأجل الحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية معا لبيئة انقى، معا لمستقبل أخضر.. ومعا لحياة قادمة أفضل».

عدد كبير من طلاب مدارس محافظة الوادي الجديد، قاموا برسم لوحات فنية لتوجيه رسالة للعالم بضرورة مواجهة التغيرات المناخية والتي تشكل خطرا على العالم كله، بحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور جمال حسن، مؤكدا أن اللوحات الفنية والرسائل التي تفاعل بها طلاب المحافظة تبعث تفاعل إيجابي من قبل الطلاب المبدعين.

« حسن»: قمة المناخ حدثا تاريخيا على أرض مصر

حب الطلاب وإرادتهم للتعبير عن آرائهم، كانت دافعا لهم للمشاركة وفق وكيل وزارة التربية والتعليم: «حبينا شعورهم بالقضية الخاصة بتغيرات المناخ وقلنا يعبروا عن الحدث التاريخي الذي يحدث في مصر الآن، وحرص الطلاب على المشاركة بكل المحافل والمناسبات بالإبداعات الفنية للتعبير عن آرائهم الايجابية ودعمهم للقضايا المجتمعية المختلفة».