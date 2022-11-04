حفلات وعروض «أوبرا الإسكندرية» في نوفمبر الجاري مجانا.. اعرف المواعيد

يحتضن مسرح أوبرا الإسكندرية «سيد درويش»، في شهر نوڤمبر الجاري، نشاطا فنيا متنوعا، وحفلات وورش مجانية من البرازيل وإسبانيا وأمسيات وندوات ثقافية واحتفالات دولية وبرنامج متنوعة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، عددًا من الحفلات المقامة بشهر أكتوبر وفقًا لبيان دار الأوبرا بالإسكندرية وهي:

- حفل أورکسترا البرازيل مجانا الساعة الواحدة ظهرا على مسرح السيد درويش وذلك يوم السبت الموافق 5 نوڤمبر الجاري.

- ورشة عمل فلامنكو لمحبي الرقص مجانا «2 ظهرا» وذلك يوم الأحد 6 نوڤمبر الجاري.

- حفل فلامنكو «سفارة إسبانيا» مجانا، يوم الاثنين 7 نوڤمبر الجاري.

- حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية وذلك يوم الجمعة 11 من نوڤمبر الجاري.

- عرض «بروفة» وذلك يوم الثلاثاء 15 نوڤمبر الجاري.

- فرقة الرقص المسرحي الحديث «عرض شهر ازدو» وذلك يوم الأربعاء 16 من نوڤمبر الجاري.

- فرقة الرقص المسرحي الحديث «عرض شهرازد» وذلك يوم الخميس 17 نوڤمبر الجاري.

- صالون الأطفال واللغة العربية الساعة 7 مساء يوم السبت 19 نوڤمبر الجاري.

- حفل مركز تنمية المواهب وذلك يوم الأحد 20 نوڤمبر الجاري.

- صالون ثقافي وذلك بدخول مجاني للجماهير يوم الاثنين الموافق 21 من نوفمبر الجاري.

- حفل لكورال اطفال أوبرا الإسكندرية وذلك يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.

- أورکسترا الأنامل الصغيرة وذلك بقيادة المايسترو راجي المقدم يوم الأربعاء 23 نوڤمبر.

فرقة أوبرا القاهرة بالإسكندرية

- حفل فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية يوم الخميس 24 نوفمبر.

- فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي وذلك يوم الجمعة 20 نوڤمبر الجاري.

- ويقام نادي السينما بعرض عدد من العروض على الجمهور على أن يكون الدخول مجانا وذلك يوم السبت 26 نوڤمبر.

- وحفل ذكرى مرور 75 عاما على افتتاح قنصلية لبنان «العيد الماسي» يوم الأحد 27 نوفمبر.